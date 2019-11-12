Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Pink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 ноября
USD ЦБ: 63,85 (-0,06) Quote, 14:07
Курс евро на 13 ноября
EUR ЦБ: 70,42 (-0,05) Quote, 14:07
Россельхозбанк размещает биржевые облигации для розничных инвесторов​ Пресс-релиз, 19:16 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:10 Вредные советы для вашего бизнеса РБК и УРАЛСИБ, 19:08 МИД Украины потребовал от России оправданий по делу в суде ООН Политика, 18:52 Как предотвратить утечки пользовательских данных Pro, 18:49 В Москве беспилотник «Яндекса» попал в ДТП из-за своего водителя Общество, 18:46 Первый заместитель Рогозина заявил о запрете на цитирование Маска Технологии и медиа, 18:42 Адвокат Ананьева опроверг новость о лишении бизнесмена гражданства Кипра Общество, 18:40 СМИ сообщили об ожидании игроками «Ювентуса» извинений от Роналду Спорт, 18:40 10 идей, куда отправиться c друзьями на выходные на машине РБК и Subaru, 18:39 Нурмагомедов назвал Путина уставшим от суеты Спорт, 18:37 В Минэнерго заявили о риске срыва сроков запуска ТЭС в Тамани Бизнес, 18:37 Bloomberg узнал о нежелании Путина делать «подарок» Нетаньяху Политика, 18:33 В Дагестане женщины штурмовали «дочку» «Газпрома» из-за плохого отопления Общество, 18:26
Общество ,  
0 
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения. Об этом сообщили РБК в пресс-службе УФСИН по Саратовской области.

Ее освободили еще 8 ноября «по истечении назначенного судом срока наказания», — сказали в ведомстве.

Отец погибшего в ДТП мальчика Роман Шимко сообщил РБК, что узнал о выходе Алисовой на свободу от журналистов. «Ну вышла и вышла, мне все равно. Главное, чтобы компенсацию отдала в 2,5 млн, которую она не отдает. Если не отдает компенсацию — умирает от угрызений совести», — заявил он.

В апреле 2017 года в подмосковной Балашихе произошло ДТП, в результате которого погиб шестилетний ребенок. Как показала экспертиза, в крови мальчика было 2,7 промилле алкоголя. На основании этих данных дело сбившей мальчика Ольги Алисовой закрыли, Следственный комитет России возбудил дело о халатности. Повторная экспертиза показала, что ребенок был трезв, а алкоголь оказался в крови мальчика из-за нарушения врачом правил проведения исследования. Медэксперта признали виновным в халатности и приговорили к десяти месяцам исправительных работ.

Общество
Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи

В ноябре 2017 года суд первой инстанции признал Алисову виновной, ее приговорили к трем годам колонии, а также обязали выплатить компенсации потерпевшим в размере 2,5 млн руб. В марте 2018 года Мособлсуд не стал пересматривать приговор Алисовой. В апреле Железнодородный суд Московской области отказал женщине в отсрочке приговора.

Теги: «пьяный мальчик», ДТП, новости РБК
Материалы по теме
Суд отказал виновнице ДТП с «пьяным мальчиком» в отсрочке приговора
Общество
Суд вынес приговор медэксперту по делу о «пьяном» мальчике из Балашихи
Общество
Суд снял с должности эксперта по «делу «пьяного» мальчика»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter