Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения. Об этом сообщили РБК в пресс-службе УФСИН по Саратовской области.

Ее освободили еще 8 ноября «по истечении назначенного судом срока наказания», — сказали в ведомстве.

Отец погибшего в ДТП мальчика Роман Шимко сообщил РБК, что узнал о выходе Алисовой на свободу от журналистов. «Ну вышла и вышла, мне все равно. Главное, чтобы компенсацию отдала в 2,5 млн, которую она не отдает. Если не отдает компенсацию — умирает от угрызений совести», — заявил он.

В апреле 2017 года в подмосковной Балашихе произошло ДТП, в результате которого погиб шестилетний ребенок. Как показала экспертиза, в крови мальчика было 2,7 промилле алкоголя. На основании этих данных дело сбившей мальчика Ольги Алисовой закрыли, Следственный комитет России возбудил дело о халатности. Повторная экспертиза показала, что ребенок был трезв, а алкоголь оказался в крови мальчика из-за нарушения врачом правил проведения исследования. Медэксперта признали виновным в халатности и приговорили к десяти месяцам исправительных работ.