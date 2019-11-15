В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика

Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика. Об этом сообщает RT, в распоряжении которого находится постановление следователя СКР. Информацию об этом подтвердил представитель семьи потерпевших.

«Вследствие недобросовестного отношения к службе [Сергей Насонов] не исполнил в полном объеме свои должностные обязанности, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан», — поясняется в документе.

По данным следователей, Насонов должен был приехать на место ДТП 13 июля, чтобы осмотреть тело, и в тот же день вскрыть труп. Однако он изучил тело погибшего только спустя два дня. Более того, во время забора материалов для исследований он взял только кровь, хотя по нормам он должен был еще взять на экспертизу части внутренних органов и тканей, мочу и волосы с головы.

К тому же судмедэксперт не организовал незамедлительную отправку образца крови. Образец попал в лабораторию лишь 18 сентября.