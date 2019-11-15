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В Кирове завели дело против судмедэксперта по делу «пьяного» мальчика

Следователи возбудили дело о халатности против судмедэксперта Сергея Насонова, который обнаружил алкоголь в крови сбитого в в Кировской области шестилетнего мальчика. Об этом сообщает RT, в распоряжении которого находится постановление следователя СКР. Информацию об этом подтвердил представитель семьи потерпевших.

«Вследствие недобросовестного отношения к службе [Сергей Насонов] не исполнил в полном объеме свои должностные обязанности, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан», — поясняется в документе.

По данным следователей, Насонов должен был приехать на место ДТП 13 июля, чтобы осмотреть тело, и в тот же день вскрыть труп. Однако он изучил тело погибшего только спустя два дня. Более того, во время забора материалов для исследований он взял только кровь, хотя по нормам он должен был еще взять на экспертизу части внутренних органов и тканей, мочу и волосы с головы.

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К тому же судмедэксперт не организовал незамедлительную отправку образца крови. Образец попал в лабораторию лишь 18 сентября.

В связи с этим против него 14 ноября было возбуждено дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Отстаивающий интересы семьи погибшего мальчика, в свою очередь, требует возбуждения дело по другой статье — ст. 307 УК РФ (заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод), поскольку Наносов написал ошибочную причину смерти ребенка и подписал официальный документ.

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Ранее Сергей Наносов отказался признавать ошибку и проводить повторную экспертизу. «С моей стороны я ошибки никакой не усматриваю. Я не знаю, что предшествовало тому, что ребенок оказался на дороге», — заявил эксперт.

В июле шестилетнего мальчика, ехавшего на велосипеде по проселочной дороге в Кировской области, сбил полицейский. СК возбудил дело о нарушении ПДД (ч. 3 ст. 264 УК). Судмедэксперт обнаружил в крови мальчика 0,51 промилле алкоголя. Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести повторные экспертизы.

Теги: Киров, уголовное дело, судмедэкспертиза, «пьяный» мальчик
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