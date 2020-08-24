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Кремль заявил об отсутствии каналов связи с белорусской оппозицией

Павел Латушко и Мария Колесникова на шествии в поддержку белорусской оппозиции в Минске, 23 августа 2020г.
Павел Латушко и Мария Колесникова на шествии в поддержку белорусской оппозиции в Минске, 23 августа 2020г. (Фото: Misha Friedman / Getty Images)

У Кремля нет каких-либо каналов связи с координационным советом оппозиции Белоруссии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«У нас нет каналов связи, и какие либо переговоры не ведутся», — сказал Песков. По его словам, точные требования координационного совета Москве неизвестны.

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Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что некоторые люди, оказавшиеся в координационном совете оппозиции, негативно относятся к развитию Союзного государства России и Белоруссии.

9 августа в Белоруссии завершились президентские выборы в Белоруссии. По данным ЦИК, 80% голосов избирателей получил Александр Лукашенко, а его основной соперник Светлана Тихановская набрала 10% голосов. Оппозиционер не признала итогов выборов и 14 августа объявила о создании координационного совета по трансферу власти. В совет вошли представители объединений, которые заинтересованы в мирной передаче власти в стране и пользуются широким доверием у граждан Белоруссии. На первом заседании оппозиция приняла резолюцию, в которой потребовала от власти начать переговоры и провести новые выборы. 

Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело в связи с созданием координационного совета оппозиции по статье 361 УК («призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь»).

Теги: Дмитрий Песков, Белоруссия, оппозиция
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