МДМ «Земледелие» поступит в опытную эксплуатацию до конца года

Машина дистанционного минирования «Земледелие» до конца года поступит в опытную эксплуатацию. Об этом заявил на форуме «Армия-2020» генеральный директор «НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева» (входит в контур управления АО «Технодинамика» Госкорпорации «Ростех») Александр Смирнов, передает корреспондент РБК.

Смирнов рассказал, что в состав инженерной системы «Земледелие» входят боевая машина, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженные минами различных типов.

Реактивные снаряды, которые используются для дистанционного минирования, оснащены двигателем на твердом топливе. Двигатель обеспечивает требуемую дальность минирования.

Конструкция реактивного снаряда по своим габаритам полностью оптимизирована для использования высокоэффективных мин нового поколения. Смирнов отметил, что новые инженерные боеприпасы полностью соответствуют требованиям Протокола VI Женевской конвенции «О негуманном оружии» и оснащены системами самоликвидации и самодеактивации, что исключает риски для мирного населения после завершения боевых действий на территории, где устанавливались мины.



По его словам, новые инженерные системы дистанционного минирования повысят боевые возможности подразделений по решению задач минирования с соблюдением международных соглашений о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств.