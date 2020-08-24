Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 74,1 (+0,33) Инвестиции, 21 авг, 12:39
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 87,73 (+0,31) Инвестиции, 21 авг, 12:39
МДМ «Земледелие» поступит в опытную эксплуатацию до конца года Политика, 12:16 Натуральность, безопасность и технологии: что такое современная косметика РБК+, 12:10 Литва после инцидента с шарами обвинила Минск в нарушении границы Политика, 12:10 Х5 доставит iHerb: главное в продуктовом ретейле Pro, 12:04 Что такое облако: простыми словами об облачных сервисах для бизнеса Индустрия 4.0, 12:00  Суд приговорил убийцу девочки в Саратове к пожизненному заключению Общество, 11:57 Не менее 10 человек погибли в результате двух взрывов на Филиппинах Общество, 11:55 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 августа Общество, 11:52 Лукашенко с сыном взялись за автоматы из-за протестов у резиденции. Видео Политика, 11:52 Министр финансов Японии назвал блокчейн средством в борьбе с COVID-19 Крипто, 11:51 FT узнала о планах властей США ускорить внедрение британской вакцины Общество, 11:51 АвтоВАЗ будет работать по субботам ради выполнения крупного госзаказа Авто, 11:42 Как запомнить известные художественные стили РБК и Билайн, 11:41 «Шортисты» Tesla потеряли $25 млрд с начала года. Акции уже около $2100 Инвестиции, 11:39
Политика ,  
0 

МДМ «Земледелие» поступит в опытную эксплуатацию до конца года

Машина дистанционного минирования «Земледелие» до конца года поступит в опытную эксплуатацию. Об этом заявил на форуме «Армия-2020» генеральный директор «НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева» (входит в контур управления АО «Технодинамика» Госкорпорации «Ростех») Александр Смирнов, передает корреспондент РБК.

Смирнов рассказал, что в состав инженерной системы «Земледелие» входят боевая машина, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженные минами различных типов.

Минобороны предложило объявить конфиденциальной всю информацию об обороне
Общество
Фото: Владислав Шатило / РБК

Реактивные снаряды, которые используются для дистанционного минирования, оснащены двигателем на твердом топливе. Двигатель обеспечивает требуемую дальность минирования.

Конструкция реактивного снаряда по своим габаритам полностью оптимизирована для использования высокоэффективных мин нового поколения. Смирнов отметил, что новые инженерные боеприпасы полностью соответствуют требованиям Протокола VI Женевской конвенции «О негуманном оружии» и оснащены системами самоликвидации и самодеактивации, что исключает риски для мирного населения после завершения боевых действий на территории, где устанавливались мины.

По его словам, новые инженерные системы дистанционного минирования повысят боевые возможности подразделений по решению задач минирования с соблюдением международных соглашений о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств.

Шойгу анонсировал закупку Минобороны дополнительной партии Су-35
Политика
Су-35С

Также Смирнов сообщил о разработке новых управляемых ракет для реактивной системы залпового огня «Торнадо-С». «Главные составляющие системы — принципиально новые управляемые реактивные снаряды и модернизированная боевая машина, созданная на базе МАЗ-543М», — сказал он. Она оснащена автоматизированной системой управления огнем и аппаратурой подготовки пуска, что позволяет оперативно принимать и обрабатывать информацию, выполнять автономную топографическую привязку боевой машины и ориентирование на местности, заявил Смирнов.

Читайте на РБК Pro
Семь худших типов удаленных сотрудников: как с ними работать Создатель Dyson: порой надо найти абсолютно глупый способ решить проблему Кнут и морковка: почему время контрольно-палочного менеджмента прошло Трудовое право во время пандемии: FAQ от работодателей

По его словам, по сравнению с предшественником «Торнадо-С» имеет улучшенные тактико-технические характеристики.

В августе глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщал, что на рубеже 2020–2021 годов Минобороны будет принят на вооружение танк Т-14 «Армата». В настоящее время танк проходит государственные испытания.

Теги: военное оборудование, «Армия России», военная техника
Материалы по теме
Минобороны предложило объявить конфиденциальной всю информацию об обороне
Общество
Минобороны передали очередной полк систем С-400 «Триумф»
Общество
В Москву прибыла военная техника для участия в параде Победы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter