Минобороны предложило объявить конфиденциальной всю информацию об обороне

В соответствии с текстом законопроекта, разглашение любой информации из сферы обороны России может наказыватсья в соответствии с КоАП. Исключение могут составлять случаи ЧС, нарушений прав человека или закона госорганами

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Министерство обороны подготовило проект изменений в закон «Об обороне», он опубликован на портале публикации проектов нормативных актов. В законопроекте предлагается сделать конфиденциальной всю информацию, которая образуется при реализации мероприятий в области обороны, и ‎при этом не составляет гостайну.

В пояснительной записке к законопроекту ведомство указывает, что сейчас порядок отнесения информации к гостайне распространяется только на органы госвласти и подведомственные структуры.

«В результате в средствах массовой информации организациями Российской Федерации периодически размещается служебная информация, касающаяся организации обороны государства, в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности и т.п.», — заявляет ведомство.

«С учетом вышеизложенного предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны, и не составляющую государственную тайну, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной», — говорится в пояснительной записке.