Минобороны предложило объявить конфиденциальной всю информацию об обороне

В российском законодательстве за разглашение служебной тайны предусмотрена административная ответственность (статья 13.14 КоАП). Для граждан наказание может представлять собой штраф от пятисот до 1 тыс. руб., для должностных лиц — от 4 до 5 тыс. руб.
РБК направил запрос в Минобороны.
Перечень сведений, составляющих служебную тайну в области обороны, Минобороны планирует составлять самоcтоятельно, в соответствии с предложениями войск и других ведомств, связанных со сферой обороны. Утверждать этот перечень будет лично президент.
В самом тексте законопроекта есть список сведений, которые составляют исключение: их относить к конфиденциальной будет нельзя. В их числе:
- сведения, которые должны оставаться в открытом доступе в соответствии с международными соглашениями;
- сведения, которые уже относятся к категории государственной тайны — за их распространение предусмотрена уголовная ответственность;
- сведения о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их последствиях;
- сведения о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина;
- сведения о фактах нарушения законности органами государственной власти и органами местного самоуправления, организациями и их должностными лицами;
- информация, затрагивающая права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также о правовом положении организаций и полномочиях органов госвласти и местного самоуправления;
- информация о состоянии окружающей среды;
- иная информации, недопустимость ограничения доступа к которой установлена федеральными законами.
Если поправки к закону примут, то практически вся информация о деятельности Минобороны будет запрещена к распространению, пояснил РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. При этом в марте этого года президент утвердил новую редакцию Дисциплинарного устава Вооруженных сил, где все эти положения уже прописаны, напомнил военный эксперт. «Само понятие служебной тайны там не зафиксировано, но сформулирован и закреплен огромный перечень того, что такое грубое нарушение воинской дисциплины», — пояснил Мураховский. Пока для гражданских госслужащих нет такой категории информации «для служебного пользования», но теперь Минобороны хочет это ввести, говорит эксперт.
«Понятие служебной тайны пока не сформулировано и в федеральном законодательстве. Но, скорее всего, перечень сведений, составляющий служебную тайну, будет засекречен по аналогии с гостайной. При этом человек, не имеющий допуска, не знает, что входит в перечень сведений, составляющих гостайну (там аж 119 пунктов). Однако его могут привлечь за разглашение такой информации», — подытожил эксперт.
В конце июля в России был принят закон, запрещающий сотрудникам ФСБ публиковать сведения о работе ведомства без санкции руководства. Поправки внесли в закон «О Федеральной службе безопасности». По словам одного из авторов законопроекта, депутата-единоросса Дмитрия Вяткина, речь идет о запрете для бывших и действующих сотрудников ФСБ. Для них вводится понятие профессиональной тайны.