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Минобороны предложило объявить конфиденциальной всю информацию об обороне

В соответствии с текстом законопроекта, разглашение любой информации из сферы обороны России может наказыватсья в соответствии с КоАП. Исключение могут составлять случаи ЧС, нарушений прав человека или закона госорганами
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Министерство обороны подготовило проект изменений в закон «Об обороне», он опубликован на портале публикации проектов нормативных актов. В законопроекте предлагается сделать конфиденциальной всю информацию, которая образуется при реализации мероприятий в области обороны, и ‎при этом не составляет гостайну.

В пояснительной записке к законопроекту ведомство указывает, что сейчас порядок отнесения информации к гостайне распространяется только на органы госвласти и подведомственные структуры.

«В результате в средствах массовой информации организациями Российской Федерации периодически размещается служебная информация, касающаяся организации обороны государства, в части создания вооружения и военной техники, финансового состояния и хозяйственной деятельности и т.п.», — заявляет ведомство.

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«С учетом вышеизложенного предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны, и не составляющую государственную тайну, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной», — говорится в пояснительной записке.

В российском законодательстве за разглашение служебной тайны предусмотрена административная ответственность (статья 13.14 КоАП). Для граждан наказание может представлять собой штраф от пятисот до 1 тыс. руб., для должностных лиц — от 4 до 5 тыс. руб.

РБК направил запрос в Минобороны.

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Перечень сведений, составляющих служебную тайну в области обороны, Минобороны планирует составлять самоcтоятельно, в соответствии с предложениями войск и других ведомств, связанных со сферой обороны. Утверждать этот перечень будет лично президент.

В самом тексте законопроекта есть список сведений, которые составляют исключение: их относить к конфиденциальной будет нельзя. В их числе:

  • сведения, которые должны оставаться в открытом доступе в соответствии с международными соглашениями;
  • сведения, которые уже относятся к категории государственной тайны — за их распространение предусмотрена уголовная ответственность;
  • сведения о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их последствиях;
  • сведения о фактах нарушения прав и свобод человека и гражданина;
  • сведения о фактах нарушения законности органами государственной власти и органами местного самоуправления, организациями и их должностными лицами;
  • информация, затрагивающая права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также о правовом положении организаций и полномочиях органов госвласти и местного самоуправления;
  • информация о состоянии окружающей среды;
  • иная информации, недопустимость ограничения доступа к которой установлена федеральными законами.

Если поправки к закону примут, то практически вся информация о деятельности Минобороны будет запрещена к распространению, пояснил РБК главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. При этом в марте этого года президент утвердил новую редакцию Дисциплинарного устава Вооруженных сил, где все эти положения уже прописаны, напомнил военный эксперт. «Само понятие служебной тайны там не зафиксировано, но сформулирован и закреплен огромный перечень того, что такое грубое нарушение воинской дисциплины», — пояснил Мураховский. Пока для гражданских госслужащих нет такой категории информации «для служебного пользования», но теперь Минобороны хочет это ввести, говорит эксперт.

«Понятие служебной тайны пока не сформулировано и в федеральном законодательстве. Но, скорее всего, перечень сведений, составляющий служебную тайну, будет засекречен по аналогии с гостайной. При этом человек, не имеющий допуска, не знает, что входит в перечень сведений, составляющих гостайну (там аж 119 пунктов). Однако его могут привлечь за разглашение такой информации», — подытожил эксперт.

Зачем нужен закон о профессиональной тайне ФСБ
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Фото: Александр Щербак / ТАСС

В конце июля в России был принят закон, запрещающий сотрудникам ФСБ публиковать сведения о работе ведомства без санкции руководства. Поправки внесли в закон «О Федеральной службе безопасности». По словам одного из авторов законопроекта, депутата-единоросса Дмитрия Вяткина, речь идет о запрете для бывших и действующих сотрудников ФСБ. Для них вводится понятие профессиональной тайны.

Авторы: Георгий Тадтаев, Инна Сидоркова
Теги: Минобороны, гостайна
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