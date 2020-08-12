Шойгу анонсировал закупку Минобороны дополнительной партии Су-35
Министерство обороны России до конца 2020 года планирует заключить контракт на поставку истребителей Су-35С. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу на совещании с представителями военно-промышленного комплекса (ОПК) в Хабаровском крае, передает ТАСС.
«До конца года мы планируем дополнительно заключить госконтракт на поставку многофункциональных самолетов Су-35С. Сумма контракта составит 70 млрд руб.», — отметил он.
Накануне пресс-служба Минобороны сообщила, что Шойгу проверил работу авиастроительного завода (КнААЗ) имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, который производит истребители Су-35С и Су-57.
По данным ведомства, согласно с контракту министерству в 2020 году уже были переданы четыре истребителя Су-35С для пилотажной группы «Русские витязи», а до конца этого года ВВС России получит еще шесть самолетов.