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Шойгу анонсировал закупку Минобороны дополнительной партии Су-35

Су-35С
Су-35С (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Министерство обороны России до конца 2020 года планирует заключить контракт на поставку истребителей Су-35С. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу на совещании с представителями военно-промышленного комплекса (ОПК) в Хабаровском крае, передает ТАСС.

«До конца года мы планируем дополнительно заключить госконтракт на поставку многофункциональных самолетов Су-35С. Сумма контракта составит 70 млрд руб.», — отметил он.

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Накануне пресс-служба Минобороны сообщила, что Шойгу проверил работу авиастроительного завода (КнААЗ) имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, который производит истребители Су-35С и Су-57.

По данным ведомства, согласно с контракту министерству в 2020 году уже были переданы четыре истребителя Су-35С для пилотажной группы «Русские витязи», а до конца этого года ВВС России получит еще шесть самолетов.

Су-35С — многоцелевой истребитель поколения 4++, он приближается по своим характеристикам к самолетам пятого поколения. Он может поражать воздушные, наземные и надводные цели, объекты инфраструктуры, прикрытые средствами ПВО и находящиеся на значительных удалениях от аэродрома базирования.

Теги: Сергей Шойгу, Минобороны, Су-35
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