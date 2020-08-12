Шойгу анонсировал закупку Минобороны дополнительной партии Су-35

Су-35С (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Министерство обороны России до конца 2020 года планирует заключить контракт на поставку истребителей Су-35С. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу на совещании с представителями военно-промышленного комплекса (ОПК) в Хабаровском крае, передает ТАСС.

«До конца года мы планируем дополнительно заключить госконтракт на поставку многофункциональных самолетов Су-35С. Сумма контракта составит 70 млрд руб.», — отметил он.

Накануне пресс-служба Минобороны сообщила, что Шойгу проверил работу авиастроительного завода (КнААЗ) имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, который производит истребители Су-35С и Су-57.

По данным ведомства, согласно с контракту министерству в 2020 году уже были переданы четыре истребителя Су-35С для пилотажной группы «Русские витязи», а до конца этого года ВВС России получит еще шесть самолетов.