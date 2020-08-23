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Отравление Навального ,  
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Президент Финляндии стал посредником в перевозке Навального в Германию

Президент Финляндии сообщил, что обсуждал с Владимиром Путиным вопрос транспортировки Алексея Навального в Берлин. По его словам, перед этим обсудить этот вопрос с российским президентом он пообещал в беседе с Ангелой Меркель
Капсула у берлинской клиники «Шарите», в которой для прохождения лечения был доставлен Алексей Навальный
Капсула у берлинской клиники «Шарите», в которой для прохождения лечения был доставлен Алексей Навальный (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Президент Финляндии Саули Ниинисте сыграл посредническую роль в транспортировке оппозиционера Алексея Навального из Омска в Берлин, отметили газеты Bild и Süddeutsche Zeitung.

Навального перевезли в Берлин накануне, 22 августа. Его положили на лечение в госпиталь «Шарите». В Германии он получил статус «гостя канцлера» для обеспечения ему «наилучшей полицейской защиты».

За день до этого, 21 августа, по инициативе Финляндии состоялись телефонные переговоры финского президента с российским коллегой Владимиром Путиным.

Bild и Süddeutsche Zeitung обратили внимание на интервью Ниинисте финскому телеканалу Yle, в котором президент рассказал, что перед разговором с Путиным 21 августа он провел беседу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Ниинисте рассказал, что в ходе разговора с Меркель он согласился обсудить с Путиным вопрос транспортировки Навального в Германию для лечения.

«И мне стало ясно от президента Путина, что он не видит никаких политических или немедицинских препятствий для перевозки», — сказал Ниинисте.

Как отмечает Bild, такой ход переговоров мог быть частью тактики Меркель. Тем самым, допускают журналисты немецкого таблойда, канцлер могла обеспечить транспортировку Навального, не прося об этом Путина напрямую и не создавая «впечатления вмешательства» в дела страны.

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В Кремле 21 августа сообщили, что разговор между Путиным и Ниинисте был посвящен обсуждению ситуации в Белоруссии, а также некоторым актуальным вопросам российско-финляндских отношений. На сайте президента Финляндии указывалось, что между сторонами прошла длительная беседа, в ходе которой обсуждалась ситуация в Белоруссии, а также дело Алексея Навального и «вопрос его здоровья».

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где Навального госпитализировали, в больнице он впал к кому. Сначала омские врачи отказывались давать согласие на перевозку политика, ссылаясь на его тяжелое состояние, однако затем разрешили транспортировку под ответственность его супруги Юлии.

Согласно версии омских врачей, Навальному могло стать плохо из-за нарушения обмена веществ, вызванного резким понижением уровня сахара в крови. Соратники политика считают, что его отравили. Накануне в Берлине врачи начали медицинские исследования, однако о результатах пока не сообщалось.

Автор: Анастасия Батманова
Теги: Алексей Навальный, Ангела Меркель, ФРГ
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