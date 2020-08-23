Президент Финляндии стал посредником в перевозке Навального в Германию

Президент Финляндии сообщил, что обсуждал с Владимиром Путиным вопрос транспортировки Алексея Навального в Берлин. По его словам, перед этим обсудить этот вопрос с российским президентом он пообещал в беседе с Ангелой Меркель

Капсула у берлинской клиники «Шарите», в которой для прохождения лечения был доставлен Алексей Навальный (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Президент Финляндии Саули Ниинисте сыграл посредническую роль в транспортировке оппозиционера Алексея Навального из Омска в Берлин, отметили газеты Bild и Süddeutsche Zeitung.

Навального перевезли в Берлин накануне, 22 августа. Его положили на лечение в госпиталь «Шарите». В Германии он получил статус «гостя канцлера» для обеспечения ему «наилучшей полицейской защиты».

За день до этого, 21 августа, по инициативе Финляндии состоялись телефонные переговоры финского президента с российским коллегой Владимиром Путиным.

Bild и Süddeutsche Zeitung обратили внимание на интервью Ниинисте финскому телеканалу Yle, в котором президент рассказал, что перед разговором с Путиным 21 августа он провел беседу с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Ниинисте рассказал, что в ходе разговора с Меркель он согласился обсудить с Путиным вопрос транспортировки Навального в Германию для лечения.

«И мне стало ясно от президента Путина, что он не видит никаких политических или немедицинских препятствий для перевозки», — сказал Ниинисте.