В Москве заявили о подготовке танка «Армата» к поставкам за границу

Т-14 «Армата» (Фото: Минобороны РФ)

Россия готовит к продажам за границу современнейший танк Т-14 «Армата». Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в интервью сербскому онлайн-ресурсу «Глас явности».

«Готовим к продажам легкий истребитель МиГ-35, продвигаем современнейший танк Т-14 «Армата», — заявил он.

По его словам, потенциальных покупателей также могут заинтересовать российские системы ПВО, такие как С-300 и С-400, и современные самолеты и вертолеты. «Одним словом, нам есть что предложить», — заключил Шугаев.

В апреле глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что серийные поставки танков Т-14 «Армата» в войска российской армии начнутся в 2021 году.