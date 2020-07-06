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Политика ,  
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В Москве заявили о подготовке танка «Армата» к поставкам за границу

Т-14 «Армата»
Т-14 «Армата» (Фото: Минобороны РФ)

Россия готовит к продажам за границу современнейший танк Т-14 «Армата». Об этом сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев в интервью сербскому онлайн-ресурсу «Глас явности».

«Готовим к продажам легкий истребитель МиГ-35, продвигаем современнейший танк Т-14 «Армата», — заявил он.

По его словам, потенциальных покупателей также могут заинтересовать российские системы ПВО, такие как С-300 и С-400, и современные самолеты и вертолеты. «Одним словом, нам есть что предложить», — заключил Шугаев.

СМИ сообщили об испытаниях танка Т-14 «Армата» в беспилотном режиме
Общество

В апреле глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что серийные поставки танков Т-14 «Армата» в войска российской армии начнутся в 2021 году.

Танк Т-14 на платформе «Армата» был разработан на «Уралвагонзаводе» и представлен в апреле 2015 года. Он оснащен необитаемой башней со 125-миллиметровой пушкой и пулеметами «Корд» и ПКТМ. Длина танка — 10,8 м, ширина — 3,5 м, высота — 3,3 м, масса — 48 т. В 2016 году «Уралвагонзавод» оценивал стоимость одной единицы «немногим более 250 млн руб.».

Теги: Россия, танк, поставки, «Армата»
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