«Рособоронэкспорт» пообещал вывести на рынок 50 новых образцов вооружений

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В ближайшие пять-шесть лет «Рособоронэкспорт» намерен вывести на международный рынок почти 50 новых образцов вооружений. Об этом рассказал генеральный директор госкомпании Александр Михеев в интервью ТАСС.

«В ближайшие пять-шесть лет «Рособоронэкспорт» планирует вывести на международный оружейный рынок почти 50 новых образцов. Это финальная продукция по линии противовоздушной обороны, боевой и военно-транспортной авиации, а также бронетанковая техника, техника для Военно-морских сил, артиллерия», — заявил он. Он добавил, что на рынок постоянно выводится новая продукция.

В качестве примеров Михеев упомянул танк Т-14 «Армата», истребитель пятого поколения Су-57, всю линейку нового поколения автоматов Калашникова.

Говоря о планируемых показателях по объему поставок в текущем году, Михеев заявил, что, несмотря на пандемию, планы в «Рособоронэкспорте» не корректировали и «они остаются прежними, на уровне последних лет нашей успешной работы, то есть портфель заказов в районе $50 млрд и объем поставок на уровне $13 млрд».