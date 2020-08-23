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«Рособоронэкспорт» пообещал вывести на рынок 50 новых образцов вооружений

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

В ближайшие пять-шесть лет «Рособоронэкспорт» намерен вывести на международный рынок почти 50 новых образцов вооружений. Об этом рассказал генеральный директор госкомпании Александр Михеев в интервью ТАСС.

«В ближайшие пять-шесть лет «Рособоронэкспорт» планирует вывести на международный оружейный рынок почти 50 новых образцов. Это финальная продукция по линии противовоздушной обороны, боевой и военно-транспортной авиации, а также бронетанковая техника, техника для Военно-морских сил, артиллерия», — заявил он. Он добавил, что на рынок постоянно выводится новая продукция.

В качестве примеров Михеев упомянул танк Т-14 «Армата», истребитель пятого поколения Су-57, всю линейку нового поколения автоматов Калашникова.

Говоря о планируемых показателях по объему поставок в текущем году, Михеев заявил, что, несмотря на пандемию, планы в «Рособоронэкспорте» не корректировали и «они остаются прежними, на уровне последних лет нашей успешной работы, то есть портфель заказов в районе $50 млрд и объем поставок на уровне $13 млрд».

Секретный экспорт России составил более $55 млрд
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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Ранее сообщалось, что в первом квартале 2020 года на фоне пандемии экспорт российской военной техники снизился на 36% по сравнению с первым кварталом 2019 года, или на $912 млн (с $2,5 млрд до $1,6 млрд).

Ежегодно «Рособоронэкспорт» поставляет зарубежным партнерам вооружений и техники примерно на $13–13,5 млрд и еще на $1,5–2 млрд поставляется напрямую в страны ОДКБ.

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США вводят санкции в отношении «Рособоронэкспорта» с 2015 года, в том числе из-за обвинений госкомпании в нарушении американского закона о нераспространении и технической поддержке Сирии, Ирана и КНДР и из-за поддержки правящего режима в Сирии.

Теги: «Рособоронэкспорт», торговля оружием
Материалы по теме
Экспорт российской военной техники снизился на фоне пандемии
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Поставщики и покупатели оружия задолжали «Рособоронэкспорту» $13 млрд
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