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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве от коронавируса вылечились еще 965 человек

За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились 965 человек. Об этом сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает Telegram-канал столичного оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 965 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 204 786», — сказала Ракова.

По данным на 22 августа, с начала эпидемии в Москве зафиксировали 256,5 тыс. случаев заражения COVID-19. За это время в столице из-за коронавируса умер 4731 пациент (11 за последние сутки).

Число жертв коронавируса в мире достигло 800 тыс. человек
Общество
Фото: Chris McGrath / Getty Images

По количеству заболевших и умерших Москва является лидером среди российских регионов. В целом по стране коронавирусную инфекцию диагностировали у 951,8 тыс. человек. Из них скончались 16 310 человек, выздоровели — более 767,4 тыс.

В мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 23 млн. По данным Университета Джонса Хопкинса, в первую тройку по количеству заболевших входят США, Бразилия и Индия. Россия находится на четвертом месте.

Теги: коронавирус, Москва, Анастасия Ракова
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