В Москве за сутки умерли 11 человек с коронавирусом

За весь период пандемии в столице из-за коронавируса умер 4731 пациент

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве за последние 24 часа скончались 11 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

За весь период пандемии в столице из-за коронавируса умер 4731 пациент. Москва является лидером среди российских регионов по числу скончавшихся из-за вируса. Здесь зафиксировали почти треть от всех летальных исходов. По официальным данным, всего в стране умерли 16 321 человека с подтвержденным диагнозом.

По данным на утро 22 августа число заразившихся COVID-19 в России превысило 951 тыс. человек. Из них в Москве — 256,5 тыс. Вслед за столицей по этому показателю идут Подмосковье (66,8 тыс.), Санкт-Петербург (35 тыс.), Нижегородская (26,5 тыс.) и Свердловская (24,2 тыс.) области.



Высокие показатели по числу смертей наблюдаются также в Санкт-Петербурге (2332), Московской области (1161), Дагестане (482), Нижегородской области (445), Красноярском крае (416), Свердловской (403), Новосибирской (336), Тульской (307) и Ростовской (306) областях.