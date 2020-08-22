Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 74,1 (+0,33) Инвестиции, 21 авг, 12:39
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 87,73 (+0,31) Инвестиции, 21 авг, 12:39
В Москве за сутки умерли 11 человек с коронавирусом Общество, 23:10 Лавров обвинил США в стремлении снять с себя международные обязательства Политика, 22:38 ЕСПЧ обязал Россию предоставить супруге Навального медкарту из Омска Политика, 22:33 Искусство small talk: нетактичные вопросы в разных городах мира РБК Стиль и glo, 22:23 Клуб Ротенберга вышел на второе место после победы над новичком РПЛ Спорт, 22:16 «Рубин» Слуцкого впервые обыграл ЦСКА после ухода тренера из клуба Спорт, 21:58 Белорусские футболисты начали отмечать голы жестом команды Тихановской Спорт, 21:38 Viber назвал закрытие офиса в Минске временным Технологии и медиа, 21:38 В работе онлайн-приложения Сбербанка второй день подряд произошел сбой Технологии и медиа, 21:27 Как запомнить номера своих документов и карточек РБК и Билайн, 21:23 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 21:00 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 августа Общество, 20:46 Лукашенко приказал без предупреждения реагировать на нарушение границы Политика, 20:35 Отравление Навального. Что важно знать Политика, 20:20
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве за сутки умерли 11 человек с коронавирусом

За весь период пандемии в столице из-за коронавируса умер 4731 пациент
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Москве за последние 24 часа скончались 11 человек, заразившихся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«В Москве скончались 11 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

За весь период пандемии в столице из-за коронавируса умер 4731 пациент. Москва является лидером среди российских регионов по числу скончавшихся из-за вируса. Здесь зафиксировали почти треть от всех летальных исходов. По официальным данным, всего в стране умерли 16 321 человека с подтвержденным диагнозом.

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 23 млн человек
Общество
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

По данным на утро 22 августа число заразившихся COVID-19 в России превысило 951 тыс. человек. Из них в Москве — 256,5 тыс. Вслед за столицей по этому показателю идут Подмосковье (66,8 тыс.), Санкт-Петербург (35 тыс.), Нижегородская (26,5 тыс.) и Свердловская (24,2 тыс.) области.

Высокие показатели по числу смертей наблюдаются также в Санкт-Петербурге (2332), Московской области (1161), Дагестане (482), Нижегородской области (445), Красноярском крае (416), Свердловской (403), Новосибирской (336), Тульской (307) и Ростовской (306) областях.

Накануне, 21 августа, эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что число российских регионов со сложной ситуацией с COVID-19 сократилось до 12. ОН сообщил, что в «красной» зоне находятся Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым, Сахалинская область, Алтайский край, а также Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская, Кировская и Курганская области. По его словам, за прошедший месяц из «красной» зоны вышли Коми, Севастополь и Оренбургская область.

Число случаев COVID-19 в России превысило 950 тыс.
Общество
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Читайте на РБК Pro
Школы бесповоротно уродуют нас: Сет Годин о побочных эффектах образования Голливуд в смартфоне: как россияне продали Snapchat стартап за $166 млн РБК Pro: как избежать уголовной ответственности за невыплату зарплат Великий переезд: почему ИT-специалисты хотят покинуть Кремниевую долину

В число «зеленых» регионов, где ситуация уже нормализовалась, он включил Магаданскую, Новгородскую, Московскую, Брянскую, Тверскую и Курскую области, Карачаево-Черкесию, Адыгею, Тыву, Забайкальский и Приморский края.

В Москве, согласно данным Тавадяна, ситуация положительно-стабильная. Такая же обстановка наблюдается в Дагестане, Калмыкии, Чечне, Чукотке, Татарстане и ряде других регионов.

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, COVID-19, Москва
Материалы по теме
ВЦИОМ сообщил о нежелании более половины россиян прививаться от COVID-19
Общество
Вирусолог назвал причины высокой заболеваемости COVID-19 в США
Политика
Число жертв коронавируса в мире достигло 800 тыс. человек
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter