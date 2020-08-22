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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 августа

Глава ВОЗ считает, что пандемию можно победить менее чем за два года, вторая российская вакцина от коронавируса может быть готова к осени; главные новости — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 946,9 тыс. (плюс 4870 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 16 189 человек (плюс 90 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 761,3 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Председатель правления Сбербанка России Герман Греф сообщил, что дочернее предприятие банка занимается производством вакцины от коронавируса. По словам Грефа, Сбербанк финансирует создание вакцины и саму компанию.
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  • Вторая российская вакцина от коронавируса, разработанная центром «Вектор», может пройти клинические испытания к сентябрю, сообщили в Роспотребнадзоре. Ведомство планирует завершить процедуры по регистрации вакцины в октябре, чтобы в ноябре перейти к производству и проведению пострегистрационных клинических исследований (третья фаза). Сейчас в ее испытаниях участвуют 100 добровольцев, все чувствуют себя хорошо.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Российскую вакцину от коронавируса могут начать производить на экспорт к весне 2021 года, сообщил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров. По его словам, производство на экспорт начнется тогда, когда будут удовлетворены внутренние потребности.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 22,5 млн, из них более 789,1 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились более 22,95 млн человек, из них более 799,3 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 5,62 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (3,53 млн), на третьем — Индия (более 2,97 млн), на четвертом — Россия, на пятом — ЮАР (более 603,3 тыс.).
  • Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, считает, что человечество сможет победить пандемию коронавируса менее чем за два года. При этом, по его словам, после создания вакцины не стоит ждать ее немедленного завершения. Все возможные последствия инфицирования еще не изучены, указал Гебрейесус.

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Венесуэла выразила готовность участвовать в третьем этапе испытаний российской вакцины «Спутник V». Министр здравоохранения страны Карлос Альварадо сообщил, что принять участие могут 500 добровольцев
  • Один из ведущих американских вирусологов Константин Чумаков сообщил РБК, что в США идет сокращение заболеваемости коронавирусом, однако ситуация сильно отличается в зависимости от штата.В Калифорнии, Флориде, Техасе эпидемия только началась, указал он

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
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