Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 августа

Глава ВОЗ считает, что пандемию можно победить менее чем за два года, вторая российская вакцина от коронавируса может быть готова к осени; главные новости — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 946,9 тыс. (плюс 4870 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 16 189 человек (плюс 90 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 761,3 тыс. человек.