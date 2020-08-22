Пандемия коронавируса , 22 авг, 09:46
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 августа
Глава ВОЗ считает, что пандемию можно победить менее чем за два года, вторая российская вакцина от коронавируса может быть готова к осени; главные новости — в обзоре РБК
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 946,9 тыс. (плюс 4870 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 16 189 человек (плюс 90 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 761,3 тыс. человек.