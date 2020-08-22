Число зараженных коронавирусом в мире превысило 23 млн человек

Менее чем за неделю число подтвержденных случаев инфицирования в мире выросло на миллион. В первую тройку по количеству заболевших входят США, Бразилия и Индия. Во всем мире от COVID-19 умерли более 800 тыс. человек

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Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 во всем мире превысило 23 млн, свидетельствуют актуальные данные Университета Джонса Хопкинса.

Количество учтенных заболевших увеличилось на миллион менее чем за неделю: отметка 22 млн инфицированных была зарегистрирована 19 августа.

Лидером по числу заболевших являются США — там выявлены 5,6 млн инфицированных. На втором месте находится Бразилия (3,5 млн), на третьем — Индия (2,9 млн). Четвертую строчку занимает Россия: по данным оперативного штаба, с начала пандемии в стране зарегистрировали 951,8 тыс. зараженных. Замыкает пятерку лидеров ЮАР с 603,3 тыс. инфицированных.

В первую десятку стран по наибольшему числу заболевших также вошли: