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Пандемия коронавируса ,  
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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 23 млн человек

Менее чем за неделю число подтвержденных случаев инфицирования в мире выросло на миллион. В первую тройку по количеству заболевших входят США, Бразилия и Индия. Во всем мире от COVID-19 умерли более 800 тыс. человек
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 во всем мире превысило 23 млн, свидетельствуют актуальные данные Университета Джонса Хопкинса.

Количество учтенных заболевших увеличилось на миллион менее чем за неделю: отметка 22 млн инфицированных была зарегистрирована 19 августа.

Число жертв коронавируса в мире достигло 800 тыс. человек
Общество
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Лидером по числу заболевших являются США — там выявлены 5,6 млн инфицированных. На втором месте находится Бразилия (3,5 млн), на третьем — Индия (2,9 млн). Четвертую строчку занимает Россия: по данным оперативного штаба, с начала пандемии в стране зарегистрировали 951,8 тыс. зараженных. Замыкает пятерку лидеров ЮАР с 603,3 тыс. инфицированных.

В первую десятку стран по наибольшему числу заболевших также вошли:

  • Мексика — 599,7 тыс.;
  • Перу — 576 тыс.;
  • Колумбия — 522 тыс.;
  • Чили — 395,7 тыс.;
  • Испания — 386 тыс.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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Число умерших с COVID-19 во всем мире, по данным Университета Хопкинса, превысило 800 тыс. Больше всего смертей зафиксировано в Соединенных Штатах (175,5 тыс.), Бразилии (113,3 тыс.), Мексике (59,6 тыс.), Индии (55,7 тыс.) и Великобритании (41 тыс.).

В России, как сообщили в штабе, с начала пандемии умерли 16,3 тыс. человек с коронавирусной инфекцией.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), по состоянию на 22 августа COVID-19 в мире заболели 22,8 млн человек. В январе организация признала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В начале августа ВОЗ заявила, что пандемия будет носить «ожидаемый затяжной характер». Несколько дней спустя глава организации Тедрос Гебрейесус отметил, что, несмотря на рост числа инфицированных и умерших, в борьбе с заболеванием есть «зеленые ростки надежды».

Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус, статистика
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