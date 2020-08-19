Власти опровергли сообщения о повторном закрытии предприятий в Москве

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Власти Москвы не планируют снова вводить вводить ограничения для борьбы с коронавирусом, так как ситуация с COVID-19 остается стабильной. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Владимир Ефимов, передает ТАСС.

«У нас нет никаких планов по закрытию предприятий <...> Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная. В любом случае, город готов к любому варианту развития ситуации, и мы не видим никаких оснований для закрытия предприятий и производств», — сказал Ефимов.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 691 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии COVID-19 в столице заболели 254 448 человек. Из них выздоровели более 200 тыс. человек, умерли — 4,6 тыс.