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Пандемия коронавируса ,  
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Власти опровергли сообщения о повторном закрытии предприятий в Москве

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Власти Москвы не планируют снова вводить вводить ограничения для борьбы с коронавирусом, так как ситуация с COVID-19 остается стабильной. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Владимир Ефимов, передает ТАСС.

«У нас нет никаких планов по закрытию предприятий <...> Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная. В любом случае, город готов к любому варианту развития ситуации, и мы не видим никаких оснований для закрытия предприятий и производств», — сказал Ефимов.

В России провели более 33 млн тестов на коронавирус
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве зарегистрировали 691 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии COVID-19 в столице заболели 254 448 человек. Из них выздоровели более 200 тыс. человек, умерли — 4,6 тыс.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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В России всего зарегистрировали 937,3 тыс. зараженных коронавирусом, почти 16 тыс. умерли, более 749 тыс. человек выздоровели.

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Теги: коронавирус, Москва, Владимир Ефимов
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