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Пандемия коронавируса ,  
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Кириенко заявил о победе российской медицины по числу спасенных от COVID

Российские врачи спасли от коронавируса больше пациентов, чем зарубежные. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает ТАСС.

«Россия победила с точки зрения количества спасенных жизней», — сказал он.

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

По его словам, до пандемии в мире и среди самих россиян был распространен скептический взгляд на российскую медицину, уступающую зарубежной, однако Россия смогла справится с новым вызовом «гораздо лучше» иностранных государств. «Вопрос, что является критерием оценки — для меня жизни людей. С точки зрения спасения жизни, конечно же, Россия показала совершенно другие результаты», — пояснил Кириенко.

Он отметил, что во время борьбы с коронавирусом Россия показала «морально-нравственный пример», обозначив приоритетом спасение жизней.

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По последним данным, в России выявили 951 897 заболевших COVID-19. Из них выздоровели 767 477 человек, умерли 16 310.

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В июне представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отмечала, что у ВОЗ нет претензий к статистике России по коронавирусу. Отдельно Вуйнович подчеркивала, что ВОЗ не сомневается в российской статистике смертности среди заболевших.

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан говорил, что низкий российский уровень смертей при высоком уровне заболеваемости смотрится «необычно».

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
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Теги: коронавирус, Сергей Кириенко
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