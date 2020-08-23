Кириенко заявил о победе российской медицины по числу спасенных от COVID

Российские врачи спасли от коронавируса больше пациентов, чем зарубежные. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, передает ТАСС.

«Россия победила с точки зрения количества спасенных жизней», — сказал он.

По его словам, до пандемии в мире и среди самих россиян был распространен скептический взгляд на российскую медицину, уступающую зарубежной, однако Россия смогла справится с новым вызовом «гораздо лучше» иностранных государств. «Вопрос, что является критерием оценки — для меня жизни людей. С точки зрения спасения жизни, конечно же, Россия показала совершенно другие результаты», — пояснил Кириенко.

Он отметил, что во время борьбы с коронавирусом Россия показала «морально-нравственный пример», обозначив приоритетом спасение жизней.