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Пандемия коронавируса ,  
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Число случаев COVID-19 в России превысило 950 тыс.

За минувшие сутки в стране выявили 4,9 тыс. новых случаев заражения. Более 100 зараженных зафиксировали за сутки в девяти регионах, в двух регионах новых случаев не зарегистрировали
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

За последние 24 часа в России зафиксировали 4921 новый случай заражения коронавирусом, следует из данных оперштаба.

Общее число зараженных с начала пандемии достигло 951 897. Из них выздоровели 767 477, умерли 16 310.

Наибольшее число новых случаев за прошедшие сутки выявили в Москве, где число зараженных увеличилось на 687 человек. Еще 183 случая зафиксировали в Санкт-Петербурге, 161 — в Московской области и 129 — в Ростовской области.

Также более 100 случаев за минувшие сутки подтвердили в Ставропольском крае (128), Нижегородской области (122), Свердловской области (121), Красноярском крае (114) и Иркутской области (105).

В двух российских регионах коронавирус не подтвердили ни у одного человека — за сутки число зараженных не изменилось в Ненецком и Чукотском автономных округах.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 22 августа
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В мире, согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных коронавирусом приблизилось к 23 млн. Из них более 799,3 тыс. умерли.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Авторы: Константин Нагаев, Анастасия Батманова
Теги: пандемия, коронавирус
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