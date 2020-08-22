Число случаев COVID-19 в России превысило 950 тыс.

За минувшие сутки в стране выявили 4,9 тыс. новых случаев заражения. Более 100 зараженных зафиксировали за сутки в девяти регионах, в двух регионах новых случаев не зарегистрировали

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

За последние 24 часа в России зафиксировали 4921 новый случай заражения коронавирусом, следует из данных оперштаба.

Общее число зараженных с начала пандемии достигло 951 897. Из них выздоровели 767 477, умерли 16 310.

Наибольшее число новых случаев за прошедшие сутки выявили в Москве, где число зараженных увеличилось на 687 человек. Еще 183 случая зафиксировали в Санкт-Петербурге, 161 — в Московской области и 129 — в Ростовской области.

Также более 100 случаев за минувшие сутки подтвердили в Ставропольском крае (128), Нижегородской области (122), Свердловской области (121), Красноярском крае (114) и Иркутской области (105).

В двух российских регионах коронавирус не подтвердили ни у одного человека — за сутки число зараженных не изменилось в Ненецком и Чукотском автономных округах.