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Лавров обвинил США в стремлении снять с себя международные обязательства

США вводят ограничения против других стран, руководствуясь только своими экономическими интересами, при этом санкции негативно сказываются на международном бизнесе. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Целый ряд последних шагов администрации Соединенных Штатов, которые, в общем-то, свидетельствуют об одном — намерении администрации Трампа делать все, чтобы не быть связанными никакими международными многосторонними обязательствами», — заявил министр. По его словам, «американцы не очень стесняются», когда им необходимо продвинуть свои экономические интересы, и давно отбросили дипломатические тонкости и полунамеки.

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Глава МИДа отметил, что об этом, в том числе свидетельствуют экстерриториальные санкции США. Как указал Лавров, Штаты принимают решение о вводе санкций единолично, но требуют от остальных государств следовать за своим примером. «США решают, что Китай представляет угрозу, потому что слишком много продает в США и слишком мало покупает. Они вводят ограничения на импорт из КНР. <...> А потом заявляют всем остальным странам мира: не смейте торговать с теми странами, которые Америка хочет изолировать», — привел пример министр.

Он разъяснил, что экстерриториальные санкции плохо влияют на бизнес, из-за чего некоторые страны уже начали протестовать против «облавы на тех, кто торгует с неугодными» Штатам.

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Фото: Carlos Becerra / Getty Images

Лавров также предупредил, что попытки США возобновить санкции в отношении Ирана могут привести привести к очень серьезному скандалу и «расколу» в Совете Безопасности ООН, и в конечном итоге к подрыву его авторитета.

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«Речь идет о том, что одна из стран — инициаторов консенсусной резолюции, которая была принята по иранской ядерной программе — заявила, что сама она не будет выполнять то, что обязалась, а от всех других будет требовать слушаться собственных пожеланий. Нарушить резолюцию СБ ООН, и грубейшим образом исказить весь смысл решения, которое закреплено в международно-правовом порядке, у США не получится, но нанести ущерб Совету Безопасности ООН они, конечно, могут», — сказал министр.

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Фото: Анна Сергеева для РБК

Президент США Дональд Трамп 20 августа заявил о намерении восстановить все ранее отмененные санкции ООН против Ирана. Они включают в себя запрет на обогащение урана и продление на 13 лет оружейного эмбарго. Госсекретарь США Майк Помпео уточнял, что Штаты применят санкции в отношении России и Китая, если они откажутся вводить ограничения против Ирана.

В 2015 году с Ираном заключили ядерную сделку, известную как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В соглашении участвовали шесть стран: Россия, США, Китай, Великобритания, Франция и Германия. В обмен на постепенное снятие санкций Иран согласился прекратить разработки ядерного оружия и допустить инспекторов МАГАТЭ на свои объекты. Согласно сделке, оружейное эмбарго должно было быть отменено в течение пяти лет.

Каждый участник ядерной сделки имеет право восстановить санкции ООН в отношении Ирана в полном объеме, если он сочтет, что условия соглашения были нарушены. США вышли из сделки в 2018 году, однако заявили, что сохраняют за собой право участвующего члена.

Теги: МИД России, Сергей Лавров, Иран, санкции
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