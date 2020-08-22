Лавров обвинил США в стремлении снять с себя международные обязательства

США вводят ограничения против других стран, руководствуясь только своими экономическими интересами, при этом санкции негативно сказываются на международном бизнесе. Об этом сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Целый ряд последних шагов администрации Соединенных Штатов, которые, в общем-то, свидетельствуют об одном — намерении администрации Трампа делать все, чтобы не быть связанными никакими международными многосторонними обязательствами», — заявил министр. По его словам, «американцы не очень стесняются», когда им необходимо продвинуть свои экономические интересы, и давно отбросили дипломатические тонкости и полунамеки.

Глава МИДа отметил, что об этом, в том числе свидетельствуют экстерриториальные санкции США. Как указал Лавров, Штаты принимают решение о вводе санкций единолично, но требуют от остальных государств следовать за своим примером. «США решают, что Китай представляет угрозу, потому что слишком много продает в США и слишком мало покупает. Они вводят ограничения на импорт из КНР. <...> А потом заявляют всем остальным странам мира: не смейте торговать с теми странами, которые Америка хочет изолировать», — привел пример министр.

Он разъяснил, что экстерриториальные санкции плохо влияют на бизнес, из-за чего некоторые страны уже начали протестовать против «облавы на тех, кто торгует с неугодными» Штатам.