США выступили против запрошенного Россией заседания Совбеза ООН по Ирану

США выступили против экстренного заседания Совета Безопасности ООН, которое было запрошено Россией из-за намерений Вашингтона восстановить санкции против Ирана. Об этом сообщил в Twitter заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«После безосновательного заявления о том, что они запустили механизм возвращения санкций в отношении Ирана, наши американские коллеги возразили против проведения заседания СБ для обсуждения ситуации вокруг выполнения Резолюции 2231», — написал Полянский.

Он также выразил сожаление в связи с тем, что США избегают обсуждения этого вопроса, и назвал такую позицию «неподобающим поведением для великой страны».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поручил госсекретарю Майку Помпео уведомить ООН о намерении восстановить все санкции против Ирана. Эти меры включают запрет на обогащение урана и на 13 лет продлевают оружейное эмбарго в отношении Ирана. Помпео передал соответствующее уведомление Совбезу ООН.



Из-за обращения США о возвращении санкций против Тегерана Россия потребовала провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН утром 21 августа.