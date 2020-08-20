Трамп поручил Помпео уведомить ООН о восстановлении санкций против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Госсекретарю Майку Помпео уведомить ООН о намерении восстановить все санкции против Ирана, передает Fox News.

«Сегодня я поручил Госсекретарю Майку Помпео уведомить Совет безопасности ООН о том, что США намерены восстановить все ранее отмененные санкции ООН против Ирана», — сказал президент во время пресс-конференции в Белом доме.

Помпео отправится в Нью-Йорк 20-21 августа, там он передаст соответствующее уведомление Совбезу ООН, говорится в заявлении Госдепа. Ограничения будут восстановлены в течение 30 дней после этого.

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