Помпео пригрозил России ответом из-за несогласия с санкциями против Ирана

Вашингтон введет против Москвы санкции в том случае, если Россия и Китай откажутся соблюдать восстанавливаемый США режим санкций ООН в отношении Ирана. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News госсекретарь США Майк Помпео.

«Совершенно верно. Мы уже делали это, когда мы видели, когда страны нарушали действующие американские санкции, мы каждую страну приводили к ответственности за это и мы будем делать так же в отношении более широких санкций ООН», — сказал американский дипломат.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Госсекретарю Майку Помпео уведомить ООН о намерении восстановить все санкции против Ирана.

Как сообщал Fox News, механизм восстановления санкций был включен в положения ядерной сделки с Ираном, известную как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которую США в 2015 году заключили с Ираном.

Согласно условиям сделки, отдельный участник сделки может восстановить санкции ООН в отношении Ирана в полном объеме, если он сочтет, что условия сделки нарушены. Несмотря на выход США из сделки в 2018 году, в Вашингтоне заявили о сохранении за собой права в качестве участвующего члена сделки в соответствии с резолюцией 2231 Совбеза ООН, которая ее утвердила.

Иран заключил СВПД с США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году. Договор предусматривал ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие международных санкций против страны. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из «ядерной сделки».