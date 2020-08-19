Bloomberg узнал о планах США расширить санкции против Венесуэлы

По данным агенства, санкции будут направлены на торговлю нефтью с компаниями из Европы и Азии. Этот вопрос в Белом доме обсуждается на протяжении нескольких месяцев, однако окончательное решение еще не принято

Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций в отношении Венесуэлы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами Белого дома.

По их словам, ограничительные меры могут затронуть возможности Каракаса по торговле нефтью с компаниями из Европы и Азии. Конкретные компании в статье не называются.

Как сообщает агентство, соответствующие планы обсуждались в американской администрации на протяжении нескольких месяцев и изначально приоритет в этом вопросе отдавался действиям против Ирана, который начал экспортировать бензин в Венесуэлу. По словам собеседников агентства, окончательное решение по введению санкций еще не принято, переговоры продолжаются.

14 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что власти США впервые конфисковали груз с топливом с иранских танкеров, которые направлялись в Венесуэлу. По ее данным, США перехватили танкеры Luna, Pandi, Bering и Bella, возившие из Ирана в Венесуэлу нефть. Все суда, по информации издания, были перенаправлены в Хьюстон, штат Техас.