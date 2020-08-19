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Bloomberg узнал о планах США расширить санкции против Венесуэлы

По данным агенства, санкции будут направлены на торговлю нефтью с компаниями из Европы и Азии. Этот вопрос в Белом доме обсуждается на протяжении нескольких месяцев, однако окончательное решение еще не принято
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Администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает возможность введения дополнительных санкций в отношении Венесуэлы. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами Белого дома.

По их словам, ограничительные меры могут затронуть возможности Каракаса по торговле нефтью с компаниями из Европы и Азии. Конкретные компании в статье не называются.

Как сообщает агентство, соответствующие планы обсуждались в американской администрации на протяжении нескольких месяцев и изначально приоритет в этом вопросе отдавался действиям против Ирана, который начал экспортировать бензин в Венесуэлу. По словам собеседников агентства, окончательное решение по введению санкций еще не принято, переговоры продолжаются.

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Фото: Ivan Alvarado / Reuters

14 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что власти США впервые конфисковали груз с топливом с иранских танкеров, которые направлялись в Венесуэлу. По ее данным, США перехватили танкеры Luna, Pandi, Bering и Bella, возившие из Ирана в Венесуэлу нефть. Все суда, по информации издания, были перенаправлены в Хьюстон, штат Техас.

Источники Associated Press утверждали, что американская сторона не конфисковала танкеры физически, а, напротив, при помощи угроз введения санкций в адрес судовладельцев, капитанов и страховщиков, заставила их передать груз. По сведениям агентства, речь шла об 1,1 млн барр. нефти.

Дональд Трамп, комментируя эту информацию, подтвердил, что танкеры находятся в США. «Было четыре танкера. Они направляются в Хьюстон, они уже там. Иран не должен был этого делать (направлять бензин в Венесуэлу. — РБК). Поэтому мы задержали танкеры и направляем их, направили в Хьюстон», — сказал Трамп на пресс-конференции.

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В свою очередь посол Ирана в Венесуэле Ходжат Солтани опроверг данные о конфискации США грузов с иранским топливом для Венесуэлы. «Ложь и психологическая война со стороны пропагандистской машины американского империализма — суда не являются иранскими, собственник и флаг [под которым они ходили] не имеют отношения к Ирану», — заявил он.

США вводят санкции в отношении Венесуэлы с 2014 года. Наиболее болезненной для Каракаса стала заморозка счетов страны в Европе и блокировка активов и интересов нефтегазовой PDVSA в юрисдикции США на $7 млрд, а также запрет сделок с ними.

Автор: Михаил Юшков
Теги: США, Венесуэла, санкции
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