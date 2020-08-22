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Отравление Навального ,  
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Омский минздрав заявил о готовности помочь Германии с лечением Навального

Здание Омской БСМП №1
Здание Омской БСМП №1 (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Врачи больницы скорой медицинской помощи, в которую госпитализировали политика Алексея Навального, заявили, что готовы помочь немецким медикам в его лечении. Об этом сообщил минздрав Омской области.

«Врачи БСМП-1, которые лечили Алексея Навального, готовы оказать любое взаимодействие как родственникам, так и врачам зарубежной клиники, и предоставить любую информации или оказать помощь», — говорится в сообщении.

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Кроме того, медики рассказали о результатах анализов политика. По словам врачей, в моче Навального обнаружили алкоголь и кофеин. Они также сообщили, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды в крови бывшего пациента не обнаружены.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, супруга оппозиционера Юлия, а также немецкие медики пока никак не прокомментировали заявление омского минздрава о веществах, якобы обнаруженных в анализах оппозиционера.

Алексея Навального госпитализировали утром 20 августа. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска, чтобы передать политика медикам. Сейчас он находится в коме.

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Как сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, злоумышленники могли отравить чай Навального в аэропорту. Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источники сообщал, что в качестве основной версии рассматривается отравление психодислептиками. Позднее главврач больницы опроверг информацию о том, что его могли отравить. Сторонники Алексея и его лечащие врачи с этим заключением не согласны.

Утром 22 августа Навального привезли на лечение в Германию, самолет за ним прибыл накануне, однако родственникам не давали разрешение на транспортировку политика. Сейчас он находится в клинике Charitе в Берлине.

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Теги: Алексей Навальный, отравление, Минздрав
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