Омский минздрав заявил о готовности помочь Германии с лечением Навального

Здание Омской БСМП №1 (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Врачи больницы скорой медицинской помощи, в которую госпитализировали политика Алексея Навального, заявили, что готовы помочь немецким медикам в его лечении. Об этом сообщил минздрав Омской области.

«Врачи БСМП-1, которые лечили Алексея Навального, готовы оказать любое взаимодействие как родственникам, так и врачам зарубежной клиники, и предоставить любую информации или оказать помощь», — говорится в сообщении.

Кроме того, медики рассказали о результатах анализов политика. По словам врачей, в моче Навального обнаружили алкоголь и кофеин. Они также сообщили, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды в крови бывшего пациента не обнаружены.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, супруга оппозиционера Юлия, а также немецкие медики пока никак не прокомментировали заявление омского минздрава о веществах, якобы обнаруженных в анализах оппозиционера.

Алексея Навального госпитализировали утром 20 августа. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска, чтобы передать политика медикам. Сейчас он находится в коме.