В Минздраве назвали фейком предложения о предзаказе вакцины от COVID-19

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В Министерстве здравоохранения России не подтвердили информацию о возможности предзаказа вакцины против коронавируса. Об этом говорится в комментарии помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, который РБК передала пресс-служба ведомства.

В министерстве предупредили, что «все предложения о предзаказе и продаже вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак», разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, не соответствуют действительности и являются, по сути, фейковыми».

Минздрав напомнил о том, что распределением поставок вакцины от COVID-19 будет заниматься само ведомство, а также о том, что сейчас разворачивается производство вакцины на нескольких производственных площадках.

В комментарии призвали не пользоваться услугами индивидуальных предпринимателей и организаций, предлагающих вакцину на продажу или платную вакцинацию, так как это может повлечь ущерб здоровью.