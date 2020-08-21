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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве назвали фейком предложения о предзаказе вакцины от COVID-19

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В Министерстве здравоохранения России не подтвердили информацию о возможности предзаказа вакцины против коронавируса. Об этом говорится в комментарии помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова, который РБК передала пресс-служба ведомства.

В министерстве предупредили, что «все предложения о предзаказе и продаже вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак», разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России, не соответствуют действительности и являются, по сути, фейковыми».

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Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Минздрав напомнил о том, что распределением поставок вакцины от COVID-19 будет заниматься само ведомство, а также о том, что сейчас разворачивается производство вакцины на нескольких производственных площадках.

В комментарии призвали не пользоваться услугами индивидуальных предпринимателей и организаций, предлагающих вакцину на продажу или платную вакцинацию, так как это может повлечь ущерб здоровью.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов сообщил, что в интернете начали появляться домены, якобы связанные с вакциной от COVID-19, которые впоследствии могут быть использованы мошенниками. Такие домены появлялись еще в июле, всего их было зарегистрировано 445.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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