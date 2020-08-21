Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом Финляндии

Также Путин трижды за четыре дня созванивался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Главы государств выразили готовность предпринимать совместные действия в случае внешних угроз и «давления на республику извне».

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. ЦИК объявила о победе действующего президента Александра Лукашенко. По данным Центризбиркома, за него проголосовали 80,1% избирателей. Его главный соперник Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов. После выборов в стране начались массовые протесты. Участники акций не согласны с результатами голосования и требуют пересмотра его итогов.

