Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с президентом Финляндии
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Разговор состоялся по инициативе финляндской стороны. Помимо двусторонних отношений президенты обсудили ситуацию в Белоруссии. В ходе разговора Путин подчеркнул «неприемлемость вмешательства во внутренние дела суверенного государства».
При этом обе стороны выразили заинтересованность в скорой нормализации обстановки в Белоруссии.
Ранее президент России провел телефонные переговоры в связи с ситуацией в Белоруссии с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.