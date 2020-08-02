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Патриарх Кирилл попросил не доверять слухам о богатстве священников

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл заявил, что священнослужителей пытаются опорочить, в том числе распространяя слухи о их богатстве, так как они говорят правду, неприятную «сильным мира сего». Об этом говорится в размещенном на сайте РПЦ обращении патриарха после литургии в храме пророка Божия Илии в Обыденском переулке в Москве.

«Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе, об архиереях, о священниках, помните, что даже капли правды там обычно не бывает», — призвал патриарх верующих.

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Патриарх Кирилл

Он пояснил, что «церковь сегодня не боится говорить Божию правду», неприятную «сильным мира сего». По словам патриарха, если бы священники остановились, то и вся критика в их адрес сразу бы исчезла, и их «носили бы на руках». Если священников «сегодня на руках не носят», то, по мнению патриарха, это доказывает, что они продолжают тихо нести людям «божественную правду». Патриарх выразил надежду, что так будет продолжаться и в дальнейшем.

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Настоятельница Покровского монастыря игуменья Феофания (Мискина) и патриарх Московский и всея Руси Кирилл

В качестве примера слухов, окружающих священников, патриарх привел свой личный разговор с «одним из владык», состоявшийся в то время, когда Кирилл еще занимал пост председателя отдела внешних церковных связей РПЦ. Неназванный собеседник попросил его о помощи из личных средств, по словам патриарха, он был уверен, что состояние Кирилла оценивается в 6 млрд долларов. «Этот бред достиг сознания архиерея, и он в него поверил», — пояснил патриарх.

В конце июля патриарх попросил настоятельницу Покровского ставропигиального женского монастыря (находится в районе станции метро «Таганская» в Москве) игуменью Феофанию (Мискину) продать свой автомобиль Mercedes Benz S-класса. Он напомнил, что пожертвования на монастырь необходимо использовать на «социальные и благотворительные цели».

В 2012 году на сайте РПЦ появилась фотография со встречи патриарха Кирилла с министром юстиции Александром Коноваловым. На снимке правое запястье патриарха отретушировали так, что с него исчезли часы, однако их отражение осталось в лакированной столешнице. На несоответствие обратили внимание журналисты, что вызвало общественный резонанс. Газета The New York Times писала, что «исчезли» часы Breguet стоимостью не менее 30 тыс. долларов. Позже РЦП опубликовала оригинальное фото и извинилась за неудачную обработку, объяснив случившееся личной инициативой молодой сотрудницы.

Теги: РПЦ, Патриарх Кирилл
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Патриарх Кирилл попросил обеспеченных прихожан поддержать священников
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