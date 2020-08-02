Патриарх Кирилл попросил не доверять слухам о богатстве священников

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл заявил, что священнослужителей пытаются опорочить, в том числе распространяя слухи о их богатстве, так как они говорят правду, неприятную «сильным мира сего». Об этом говорится в размещенном на сайте РПЦ обращении патриарха после литургии в храме пророка Божия Илии в Обыденском переулке в Москве.

«Когда вы читаете самые ужасные вещи о патриархе, об архиереях, о священниках, помните, что даже капли правды там обычно не бывает», — призвал патриарх верующих.

Он пояснил, что «церковь сегодня не боится говорить Божию правду», неприятную «сильным мира сего». По словам патриарха, если бы священники остановились, то и вся критика в их адрес сразу бы исчезла, и их «носили бы на руках». Если священников «сегодня на руках не носят», то, по мнению патриарха, это доказывает, что они продолжают тихо нести людям «божественную правду». Патриарх выразил надежду, что так будет продолжаться и в дальнейшем.