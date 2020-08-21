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Отравление Навального ,  
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Соратники Навального попросят ЕСПЧ запретить России мешать его перевозке

Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: АГН «Москва»)

Соратники основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального обратятся в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы он запретил российским властям препятствовать транспортировке политика из больницы в Омске. Об этом в Twitter написала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

По ее словам, соратники Навального подали в ЕСПЧ заявление о принятии срочных обеспечительных мер в отношении России, согласно п. 39 регламента суда. Обеспечительные меры принимаются, когда есть риск угрозы жизни или непоправимых последствий. Государство, в отношении которого приняты обеспечительные меры, обязано их выполнить.

«Требуем запретить властям РФ препятствовать транспортировке Навального в медицинское учреждение. Затягивание перевозки может привести к причинению непоправимого вреда жизни и здоровью», — написала Ярмыш.

При этом главный врач больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) в Омске, где находится Навальный, Александр Мураховский пояснял, что, несмотря на улучшившееся за ночь состояние политика, врачи пока не могут добиться его стабильности. «По транспортировке, как считает консилиум, вопрос пока преждевременный. Необходимо добиться полной стабилизации пациента», — говорил Мураховский.

По словам Ярмыш, запрет на перевозку Навального «означает прямую угрозу его жизни».

Отравление Навального. Что важно знать
Политика
Алексей Навальный

Навальному стало плохо 20 августа, когда он летел по маршруту Томск — Москва. Самолет срочно посадили в Омске, Навальный был госпитализирован. «Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай», — рассказала пресс-секретарь политика, добавляя, что с утра он пил только этот напиток.

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Навальный находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Один из его врачей Ярослав Ашихмин говорил, что его необходимо транспортировать в Европу, например, в Ганновер, где, по его словам, «очень хорошая токсикологическая школа». Представитель минздрава Омской области указывал, что просто так Навального не могут перевезти. Решение по этому поводу принимал консилиум врачей, куда, в том числе, вошли медики из Москвы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что администрация президента будет готова помочь политику отправиться за границу на лечение, если поступит соответствующая просьба от его представителей.

Теги: Алексей Навальный, ЕСПЧ, ФБК, Германия
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