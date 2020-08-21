Соратники Навального попросят ЕСПЧ запретить России мешать его перевозке

Алексей Навальный (Фото: АГН «Москва»)

Соратники основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального обратятся в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы он запретил российским властям препятствовать транспортировке политика из больницы в Омске. Об этом в Twitter написала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

По ее словам, соратники Навального подали в ЕСПЧ заявление о принятии срочных обеспечительных мер в отношении России, согласно п. 39 регламента суда. Обеспечительные меры принимаются, когда есть риск угрозы жизни или непоправимых последствий. Государство, в отношении которого приняты обеспечительные меры, обязано их выполнить.

«Требуем запретить властям РФ препятствовать транспортировке Навального в медицинское учреждение. Затягивание перевозки может привести к причинению непоправимого вреда жизни и здоровью», — написала Ярмыш.

При этом главный врач больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) в Омске, где находится Навальный, Александр Мураховский пояснял, что, несмотря на улучшившееся за ночь состояние политика, врачи пока не могут добиться его стабильности. «По транспортировке, как считает консилиум, вопрос пока преждевременный. Необходимо добиться полной стабилизации пациента», — говорил Мураховский.

По словам Ярмыш, запрет на перевозку Навального «означает прямую угрозу его жизни».