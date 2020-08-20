Милиция попробовала разогнать протестующих работников филармонии в Минске

Video

Очевидцы сообщили РБК, что сотрудники Белорусской государственной филармонии вышли на очередную акцию протеста. По их словам, на акции никого не задержали.

«Появились сотрудники милиции минут через 20 после начала акции, и один из них в громкоговоритель стал говорить, что акция незаконна, и требовал разойтись. После этого сотрудники филармонии покинули площадь», — рассказал РБК очевидец по имени Михаил.

Другой очевидец, девушка по имени Стася, также подтвердила РБК, что задержаний не было и что на самой акции не было агитации, выкриков и лозунгов. «Но кто-то из мирного населения подошел и спросил [у милиционеров]: «Не стыдно вам? И вы вообще из Минска?» Он ответил: «А что такое?» — рассказала девушка.

О том, что сотрудники Белгосфилармонии бастуют, стало также известно из Telegram-канала Nexta, который опубликовал видео с места событий. На видео бастующие поют песню «Погоня» Максима Богдановича.