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Милиция попробовала разогнать протестующих работников филармонии в Минске

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Очевидцы сообщили РБК, что сотрудники Белорусской государственной филармонии вышли на очередную акцию протеста. По их словам, на акции никого не задержали.

«Появились сотрудники милиции минут через 20 после начала акции, и один из них в громкоговоритель стал говорить, что акция незаконна, и требовал разойтись. После этого сотрудники филармонии покинули площадь», — рассказал РБК очевидец по имени Михаил.

Другой очевидец, девушка по имени Стася, также подтвердила РБК, что задержаний не было и что на самой акции не было агитации, выкриков и лозунгов. «Но кто-то из мирного населения подошел и спросил [у милиционеров]: «Не стыдно вам? И вы вообще из Минска?» Он ответил: «А что такое?» — рассказала девушка.

О том, что сотрудники Белгосфилармонии бастуют, стало также известно из Telegram-канала Nexta, который опубликовал видео с места событий. На видео бастующие поют песню «Погоня» Максима Богдановича.

В МВД Белоруссии тоже рассказали об отсутствии задержаний. «В любом случае милиция сначала предупреждает людей, что данное мероприятие является несанкционированным, и просит разойтись», — сказала РБК пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

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Ранее сотрудники Белгосфилармонии выходили на протест 13 августа. Бастующие вышли на крыльцо филармонии и дали импровизационный концерт. Протестующие стояли с плакатами, на которых было написано: «У нас украли голос».

Протесты и забастовки в Белоруссии проходят с 9 августа, когда стали известны первые результаты выборов президента республики. На них, по данным ЦИК, победил с большим отрывом действующий президент Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Протестующие считают, что выборы были сфальсифицированы и что на самом деле победу одержала Светлана Тихановская, которой ЦИК приписала 10,1% голосов. Участники акций протеста требуют новых выборов.

Теги: Белоруссия, забастовка, филармония
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