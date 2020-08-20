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Ростуризм не исключил повторения программы кешбэка за туры по России

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Глава Ростуризма Зарина Догузова не исключила, что программа поддержки внутреннего туризма с возможностью возврата части стоимости поездки по России будет реализовываться и в дальнейшем. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы, безусловно, сейчас посмотрим, каков будет интерес, какие регионы будут больше всего востребованы среди наших граждан, как будет распределяться спрос, как в целом сама технология сработает. И да, безусловно, мы не исключаем, что эта программа будет еще и в дальнейшем реализовываться», — заявила Догузова.

Она отметила, что это «очень беспрецедентная программа», поскольку, по ее словам, «правительство еще никогда не выделяло столько денег на поддержку внутреннего туризма».

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«Это, с одной стороны, очень социально ориентированная программа, которая призвана поддержать граждан, позволить им доступнее и интереснее отдохнуть в стране», — сообщила Догузова.

С другой стороны, по ее словам, программа «призвана поддержать еще региональные экономики». «Это миллионы рабочих мест, это множество предприятий, которые непосредственно задействованы в индустрии гостеприимства», — пояснила она.

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О программе компенсации части расходов на отдых гражданам, которые до конца 2020 года проведут отпуска в российских регионах, 22 июля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме. Туристы смогут вернуть от 5 тыс. до 15 тыс. руб. в зависимости от стоимости выбранного тура. Всего на эти цели правительство пообещало выделить 15 млрд руб.

При стоимости тура до 50 тыс. руб. можно получить скидку 5 тыс., до 75 тыс. руб. — 10 тыс., от 75 тыс. и больше — 15 тыс. руб.

Для получения кешбэка оплатить тур надо картой национальной платежной системы «Мир». Субсидия на возмещение средств туристам будет предоставляться из федерального бюджета этой платежной системе в течении пяти дней после приобретения тура.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что программа кешбэка за туристические поездки по России стартует в ночь с 20 на 21 августа, а завершится в полночь 28 августа.

Теги: туризм, кешбэк, Ростуризм
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