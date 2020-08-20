Ростуризм не исключил повторения программы кешбэка за туры по России

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Глава Ростуризма Зарина Догузова не исключила, что программа поддержки внутреннего туризма с возможностью возврата части стоимости поездки по России будет реализовываться и в дальнейшем. Об этом она сообщила в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы, безусловно, сейчас посмотрим, каков будет интерес, какие регионы будут больше всего востребованы среди наших граждан, как будет распределяться спрос, как в целом сама технология сработает. И да, безусловно, мы не исключаем, что эта программа будет еще и в дальнейшем реализовываться», — заявила Догузова.

Она отметила, что это «очень беспрецедентная программа», поскольку, по ее словам, «правительство еще никогда не выделяло столько денег на поддержку внутреннего туризма».

«Это, с одной стороны, очень социально ориентированная программа, которая призвана поддержать граждан, позволить им доступнее и интереснее отдохнуть в стране», — сообщила Догузова.