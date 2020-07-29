Ростуризм назвал новое условие для получения туристического кешбэка
Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) назвало условия предоставления кешбэка тем, кто будет путешествовать по стране. Желающие вернуть часть потраченных средств должны будут не просто оплатить поездку картой «Мир» — сделать это надо на странице туроператора или гостиницы в интернете.
В ведомстве указали, что наличная оплата или оплата через банковский терминал в офисах туркомпаний или гостиниц в рамках программы невозможны.
В Ростуризме подчеркнули, что оплачивать путешествие можно будет картой любого банка, однако платежной системой в любом случае должен быть «Мир». При этом претендентам на кешбэк необходимо зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы.
Еще одним условием является оплата тура полностью одним платежом.
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