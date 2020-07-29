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Ростуризм назвал новое условие для получения туристического кешбэка

Оплатить путешествие возможно только через интернет. При оплате наличными деньги за тур возвращать не будут
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) назвало условия предоставления кешбэка тем, кто будет путешествовать по стране. Желающие вернуть часть потраченных средств должны будут не просто оплатить поездку картой «Мир» — сделать это надо на странице туроператора или гостиницы в интернете.

В ведомстве указали, что наличная оплата или оплата через банковский терминал в офисах туркомпаний или гостиниц в рамках программы невозможны.

В Ростуризме подчеркнули, что оплачивать путешествие можно будет картой любого банка, однако платежной системой в любом случае должен быть «Мир». При этом претендентам на кешбэк необходимо зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы.

Еще одним условием является оплата тура полностью одним платежом.

Материал дополняется.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Ростуризм
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