В правительстве назвали дату старта программы кешбэка за туры по России

Получить часть потраченных на поездку денег можно будет за неделю с 21 по 28 августа. Оплатить тур необходимо картой «Мир»

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что программа кешбэка за туристические поездки по России стартует в ночь с 20 на 21 августа, а завершится в полночь 28 августа, сообщает агентство ТАСС.

По его словам, в программе стимулирования внутреннего туризма примут участие около 3 млн человек. Чернышенко напомнил, что поездку необходимо совершить до конца этого года.

Чтобы получить кешбэк, турист должен купить путевку или оплатить проживание в гостинице, прошедшей обязательную классификацию. Продолжительность тура должна быть не менее пяти ночей, а стоимость — не менее 25 тыс. руб.

Кешбэк можно будет получить за покупку туров по всем регионам России по 20 декабря. При этом в семи регионах (Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Севастополь, Калининградская область и Республика Алтай) вернуть деньги можно будет за поездки с 1 октября по 20 декабря.