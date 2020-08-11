Мишустин утвердил правила получения кешбэка за покупку туров по России

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила возврата средств за покупку туров по России, сообщается на сайте правительства.

Компенсацию за покупку российских туров автоматически начислят на карту в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Оплатить тур необходимо картой «Мир».

Список предложений будет доступен на ресурсе мирпутешествий.рф с 21 до 28 августа. Продолжительность поездки или проживания в гостинице должна быть не менее четырех ночей, стоимость тура не может быть меньше 25 тыс. руб.

В программу возврата средств входят поездки по всем регионам России. «Однако по наиболее загруженным направлениям поездки c кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года», — уточняется в сообщении.