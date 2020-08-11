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Мишустин утвердил правила получения кешбэка за покупку туров по России

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила возврата средств за покупку туров по России, сообщается на сайте правительства.

Компенсацию за покупку российских туров автоматически начислят на карту в течение пяти дней с момента оплаты поездки. Оплатить тур необходимо картой «Мир».

Список предложений будет доступен на ресурсе мирпутешествий.рф с 21 до 28 августа. Продолжительность поездки или проживания в гостинице должна быть не менее четырех ночей, стоимость тура не может быть меньше 25 тыс. руб.

Туристам вернут деньги за поездки по России. Что важно знать
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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В программу возврата средств входят поездки по всем регионам России. «Однако по наиболее загруженным направлениям поездки c кешбэком будут доступны с 1 октября и до конца года», — уточняется в сообщении.

Сумма возврата зависит от стоимости поездки. При трате от 25 тыс. руб. туристам вернут 5 тыс. руб., от 50 тыс. руб. — 10 тыс. руб., от 75 тыс. руб. — 15 тыс. руб.

Программа включает как организованные туры, круизы, так и отдельное проживание в отеле для тех, кто путешествует не по путевке.

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ВШЭ оценила стоимость туров по России с учетом возврата кешбэка
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Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

На реализацию программы кешбэка правительство планировало выделить 15 млрд руб. Первоначально Ростуризм заявлял, что регионы повышенного спроса в проекте участвовать не будут, в частности деньги не планировалось возвращать за отдых на черноморском побережье Краснодарского края, в Крыму, Москве или Санкт-Петербурге. Позже глава Ростуризма Зарина Догузова уточнила, что программу распространят на все регионы.

Теги: Михаил Мишустин, кешбэк, туры
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