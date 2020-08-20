Летевший с Навальным пассажир рассказал о госпитализации политика

Фото: djpavlin / Instagram

Житель Томска Павел Лебедев, летевший в одном самолете с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным перед его госпитализацией в больнице в Омске, рассказал на своей странице в Instagram подробности произошедшего в аэропорту и в самолете.

На видео Лебедев рассказал, что в кафе Навальный сидел с друзьями. «Я взял сэндвич, сел и вижу, сидит Алексей Навальный, сфотографировал. Он пил что-то в стакане, возможно, чай, я понятия не имею, что он пил. Я доел сэндвич. Они сидели со своими друзьями, сотрудниками, они втроем там сидели», — сказал он. Потом, по словам Лебедева, все пассажиры, в том числе Навальный, пошли на посадку в самолет.

Далее Лебедев рассказал, что происходило на борту самолета.«Когда мы уже взлетели, набрали высоту, он пошел в туалет и долго не возвращался. Я думал, что я его (возвращение на место. — РБК) просто пропустил. Я сидел в наушниках, спокойно занимался музыкой. По итогу слышу, понимаю, что какой-то кипиш, снимаю наушники — и оказывается, что экстренно садят самолет в Омске. Думаю, кому-то плохо стало. Поворачиваю голову назад и понимаю, что лежит Алексей просто, вот и все», — добавил Лебедев.

Ранее Лебедев опубликовал на своей странице в Instagram видео из салона самолета, в котором летел Навальный до госпитализации. На видео слышен стон Навального, который в этот момент находился в хвосте самолета.