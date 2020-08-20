Появилось видео из салона самолета перед госпитализацией Навального

Пользователь Instagram djpavlin опубликовал видео из самолета, в котором летел оппозиционный политик и глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, госпитализированный затем больницу в Омске.

На кадрах из салона лайнера виден проход между пассажирскими сидениями, по нему медики направляются в заднюю часть самолета, где расположен туалет. Кроме того, в салоне слышно, как кто-то протяжно, громко кричит.

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Ранее пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что политику стало плохо в самолете из Омска в Москву. В итоге его госпитализировали в омскую больницу скорой помощи № 1. Ярмыш говорила, что Навальный в реанимации без сознания, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По ее словам, соратники политика предполагают, что его отравили.

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