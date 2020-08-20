Главврач омской больницы сообщил о тяжелом состоянии Навального

Навальный находится в одной из больниц Омска, куда его госпитализировали после того, как ему стало плохо во время перелета в Москву. По версии пресс-секретаря Навального, его могли отравить

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, которому стало плохо во время перелета из Томска в Москву, находится в тяжелом состоянии. Об этом заявил главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, куда из аэропорта был доставлен политик, Александр Мураховский.

«В тяжелом состоянии находится», — сказал он (цитата по ТАСС). Других подробностей врач не сообщил.

В пресс-службе Минздрава Омской области сообщили РБК, что Навальный по-прежнему находится в реанимации. «На данный момент врачи провели все необходимые обследования, направленные на выяснение причин состояния Алексея Навального, результаты будут позже», — говорится в сообщении.

«Пока нет других новостей», — сказал РБК директор ФБК Иван Жданов.