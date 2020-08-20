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Главврач омской больницы сообщил о тяжелом состоянии Навального

Навальный находится в одной из больниц Омска, куда его госпитализировали после того, как ему стало плохо во время перелета в Москву. По версии пресс-секретаря Навального, его могли отравить

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, которому стало плохо во время перелета из Томска в Москву, находится в тяжелом состоянии. Об этом заявил главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, куда из аэропорта был доставлен политик, Александр Мураховский.

«В тяжелом состоянии находится», — сказал он (цитата по ТАСС). Других подробностей врач не сообщил.

Навального госпитализировали после экстренной посадки самолета в Омске
Общество
Алексей Навальный

В пресс-службе Минздрава Омской области сообщили РБК, что Навальный по-прежнему находится в реанимации. «На данный момент врачи провели все необходимые обследования, направленные на выяснение причин состояния Алексея Навального, результаты будут позже», — говорится в сообщении.

«Пока нет других новостей», — сказал РБК директор ФБК Иван Жданов.

О том, что Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Самолет экстренно сел в Омске. У Навального токсическое отравление, он потерял сознание, написала Ярмыш.

По ее мнению, Навального могли отравить каким-то веществом, подмешанным в чай. «Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость», — добавила она.

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В больницу после госпитализации Навального вызвали полицию
Общество

Позднее Ярмыш сообщила, что врачи поместили Навального в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Авторы: Михаил Юшков, Любовь Порываева
Теги: главврач больницы, Алексей Навальный
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Навального госпитализировали после экстренной посадки самолета в Омске
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Алексея Навального поместили в реанимацию
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В больницу после госпитализации Навального вызвали полицию
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