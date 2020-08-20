Алексея Навального поместили в реанимацию

Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, которому стало плохо во время полета в самолете, по приезде в больницу поместили в реанимацию. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, борт срочно посадили в Омске, а политика госпитализировали в бессознательном состоянии. По словам Ярмыш, у оппозиционера токсическое отравление.

«Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра», — добавила пресс-секретарь.

По ее словам, кроме того напитка он ничего с утра не пил. Ярмыш добавила, что Навальный без сознания.