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Алексея Навального поместили в реанимацию

Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, которому стало плохо во время полета в самолете, по приезде в больницу поместили в реанимацию. Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш в Twitter.

Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, борт срочно посадили в Омске, а политика госпитализировали в бессознательном состоянии. По словам Ярмыш, у оппозиционера токсическое отравление.

Навального госпитализировали после экстренной посадки самолета в Омске
Общество
Алексей Навальный

«Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра», — добавила пресс-секретарь.

По ее словам, кроме того напитка он ничего с утра не пил. Ярмыш добавила, что Навальный без сознания.

Местное издание «НГС Омск» сообщило, что Навального госпитализировали в токсикологию Больницы скорой медицинской помощи №1. Политик с трудом разговаривает и передвигается, указывает издание.

Последний раз Навальный попал в больницу с подозрением на отравление 28 июля 2019 года. В московскую больницу №64 его отправили из спецприемника, куда Навального поместили за призывы участвовать в несанкционированной властями акции на проспекте имени Сахарова в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации.

Тогда у Навального в изоляторе появился сильный отек лица и покраснение кожи, из-за чего ему вызвали скорую. Сам политик допускал, что его пытались отравить, но указывал, что вряд ли это сделали сотрудники правоохранительных органов.

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Позднее главный врач НИИ Склифосовского Алексей Токарев сообщил, что по результатам исследований биологических материалов Навального врачи не выявили веществ, вызывающих отравления.

Теги: Алексей Навальный, отравление, госпитализация
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