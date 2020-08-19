«Газпром» заявил о сохранении планов по достройке «Северного потока-2»

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«Газпром» планирует достроить газопровод «Северный поток-2», на данный момент для этого компания ведет необходимую работу. Об этом сообщил представитель компании на конференции «ВТБ Капитал Инвестиции», передает ТАСС.

«Мы сохраняем свои планы по достройке газопровода «Северный поток-2» и ведем для этого необходимую работу», — сказали в компании.

Представитель «Газпрома» отметил, что пока он может рассказать только эту информацию публично, потому что на проект оказывается значительное давление.

В конце июля сенат США одобрил свою версию бюджета Пентагона на 2021 финансовый год, куда вошли поправки, расширяющие действующие санкции против трубопровода «Северный поток-2».