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«Газпром» заявил о сохранении планов по достройке «Северного потока-2»

Газпром RU000A0ZZES2 ₽1 095,44 Купить
Фото: Axel Schmidt / Getty Images
Фото: Axel Schmidt / Getty Images

«Газпром» планирует достроить газопровод «Северный поток-2», на данный момент для этого компания ведет необходимую работу. Об этом сообщил представитель компании на конференции «ВТБ Капитал Инвестиции», передает ТАСС.

«Мы сохраняем свои планы по достройке газопровода «Северный поток-2» и ведем для этого необходимую работу», — сказали в компании.

Представитель «Газпрома» отметил, что пока он может рассказать только эту информацию публично, потому что на проект оказывается значительное давление.

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Политика
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

В конце июля сенат США одобрил свою версию бюджета Пентагона на 2021 финансовый год, куда вошли поправки, расширяющие действующие санкции против трубопровода «Северный поток-2».

В частности, были предложены ограничения, касающиеся всех компаний, участвующих в прокладке труб и страховании судов, которые работают на трубопроводе. Также ограничения планируют наложить и на компании, предоставляющие услуги по дооснащению или дооборудованию судов-трубоукладчиков.

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Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

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Впервые санкции против компаний-участников в строительстве «Северного потока-2» были введены в декабре 2019 года.

Канцлер Германии Ангела Меркель в июле заявила, что проект нужно завершить, а Берлин смотрит на него с точки зрения его экономической выгоды. По ее словам, обсуждаемые в США санкции являются экстерриториальными и не соответствуют немецкому правовому пониманию.
 

Теги: «Газпром», Северный поток 2, США
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