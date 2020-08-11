Партнер «Газпрома» допустил заморозку строительства «Северного потока-2»

В компании считают, что результатом американских санкций может стать провал проекта

Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Компания Uniper, которая является одним из финансовых партнеров «Газпрома» в проекте «Северный поток-2», допустила, что трубопровод по дну Балтийского моря так и не будет достроен. Об этом говорится в отчете компании за январь—июнь.

«Учитывая тот факт, что США готовят новые санкции против «Северного потока 2», возрастает вероятность того, что строительство будет отложено или вовсе прекращено», — говорится в сообщении. Там указали, что в Uniper мониторят ситуацию и отслеживают возможные риски.

В компании отметили, что «Северный поток-2» сейчас пользуется поддержкой правительств целого ряда стран. Однако там предупредили, что если станет ясно, что проект не будет завершен, то Uniper, возможно, придется списать предоставленный компании кредит, что приведет к недополучению запланированного дохода.

РБК направил запросы в «Газпром», в пресс-службу принадлежащей «Газпрому» проектной компании Nord Stream 2, которая до конца 2019 года строила газопровод, а также еще одному инвестору проекта — Wintershall Dea.

В конце июля в конгрессе США одобрили новые санкции против «Северного потока-2». Речь идет об ограничениях против любых судов, участвующих в строительстве. Санкции коснутся также компаний, которые обеспечивают страховку судов, их техническое обслуживание, установку на них специального оборудования.

6 августа группа американских сенаторов пригрозила «финансовым уничтожением» компании Fährhafen Sassnitz GmbH, которая является оператором порта Мукран на острове Рюген. Именно там хранятся трубы для веток газопровода, а также там стоят два судна, способные достроить газопровод, — трубоукладчик «Академик Черский» и самоходная баржа «Фортуна».

Ранее президент США Дональд Трамп одним из своих достижений назвал борьбу с «Северным потоком-2». По его словам, таким образом он защищает Германию и немецких налогоплательщиков, которым невыгодно платить России миллиарды долларов за энергоресурсы.