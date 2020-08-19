В Москве за сутки выявили 691 новый случай заражения COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За сутки в столице зарегистрировали 691 нового зараженного коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Всего в России за сутки выявили 4 828 новых заболевших коронавирусом. Общее количество зараженных с начала пандемии в стране выросло до 937,3 тыс. человек, 15,9 тыс. умерли, более 749 тыс. выздоровели.

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оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

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