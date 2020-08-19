В России провели более 33 млн тестов на коронавирус
В России специалисты провели 33,2 млн лабораторных тестов на коронавирус, свидетельствуют данные Роспотребнадзора, которые приводятся в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
За последние сутки было проведено 248 тыс. лабораторных тестов, говорится в сообщении. На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 222,6 тыс. человек.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что иммунитет к COVID-19 есть у 20% россиян из семи регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, а также Астраханской, Московской, Ленинградской и Тюменской областей
Всего в России, по данным на 19 августа, коронавирусом заразились 937,3 тыс. человек, почти 16 тыс. человек умерли. Свыше 729 тыс. человек выздоровели.