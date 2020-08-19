В России провели более 33 млн тестов на коронавирус

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России специалисты провели 33,2 млн лабораторных тестов на коронавирус, свидетельствуют данные Роспотребнадзора, которые приводятся в Telegram-канале оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки было проведено 248 тыс. лабораторных тестов, говорится в сообщении. На сегодняшний день под медицинским наблюдением находятся 222,6 тыс. человек.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

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