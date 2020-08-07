Жена блогера против президента, споры с Россией и «боевики» ЧВК Вагнера

Валерий Цепкало и Виктор Бабарико — выходцы из правящего класса. Цепкало — бывший посол в США и основатель белорусского аналога Кремниевой долины — Парка высоких технологий. В 1994 году Цепкало входил в предвыборный штаб тогда еще оппозиционера Александра Лукашенко. Виктор Бабарико почти 20 лет возглавлял Белгазпромбанк — один из крупнейших банков страны.

Те, кто занимался политтехнологиями этих выборов, посчитали, что такая конфигурация необходима, чтобы оттянуть у Лукашенко традиционный электорат, в этом выборе видна проектность и рука архитектора, считает Дзермант — Бабарико как представитель зажиточного среднего класса, известный как организатор парка технологий, Цепкало — ориентировался на прогрессивную молодежь, а у Тихановского была роль народного трибуна. Однако все трое по разным причинам не были допущены к участию в кампании, их ресурсы были использованы для поддержки жены Сергея Тихановского Светланы, которая была зарегистрирована кандидатом в президенты. Вместе с ней и действующим президентом в выборах участвуют бывший депутат Анна Канопацкая, сопредседатель кампании «Говори правду» Андрей Дмитриев и председатель партии «Грамада» Сергей Черечень. Социологические опросы в Белоруссии не проводятся, поэтому выяснить рейтинг кандидатов невозможно.

«В этой кампании было немного больше денег (у ее участников. — РБК), чем обычно. Также было больше рекламы, больше работы в соцсетях. В предыдущие годы превалировало телевидение, а сейчас и более возрастная аудитория стала пользоваться интернетом, Telegram-каналами, так что работа в этих сетях дала возможность активизировать очень широкие слои населения», — перечисляет еще некоторые особенности в беседе с РБК Сергей Черечень.

Сложности в экономике и пандемия

В последние годы недовольство социально-экономическим положением стало проявляться на улицах. В 2017 году в стране были массовые протесты против так называемого закона о тунеядцах — когда власти решили штрафовать безработных. Именно декрет о тунеядцах стал отправной точкой возникновения нынешнего активного гражданского общества, уверены собеседники РБК в объединенном штабе оппозиции.

В 2019 и 2020 годах экономика страны начала терять дополнительно из-за проводимого Россией налогового маневра в нефтяной сфере — Белоруссия стала лишаться льготы, благодаря которой покупала российскую нефть по цене близкой к внутренней. Но главным катализатором протестных настроений стало бездействие властей во время коронавируса, уверены собеседники в объединенном штабе.

«Тогда возникла самоорганизация. По всей Белоруссии появились народные министры здравоохранения», — говорит РБК один из руководителей штаба Виктора Бабарико. «Начиная с принятия тунеядского декрета и тем более во время коронавируса, власть показала, что судьбы людей ей абсолютно не интересны», — категоричен в беседе с РБК еще один кандидат в президенты, оппозиционер Андрей Дмитриев. По данным Минздрава Белоруссии, на 6 августа в стране зарегистрировано 68 503 заразившихся вирусом, умерло 580 пациентов.

В апреле МВФ ухудшил прогноз по Белоруссии — экономика станы по итогам 2020 года из-за эпидемии коронавируса и падения цен на нефть потеряет до 6%. Для сравнения: мировой ВВП в этом году потеряет 3%, а ВВП России, главного торгового партнера Белоруссии, сократится на 5,5%.

Если раньше перед выборами Лукашенко традиционно объявлял об очередном повышении зарплат и пенсий, в этой кампании этого сделано не было. Из-за пандемии лишних средств нет, но государство выплатило много денег врачам и учителям, говорит Дзермант.

Новые отношения с Россией

На недовольство белорусов в 2019 году повлияли переговоры по углубленной интеграции с Россией, а также противоречивые заявления Лукашенко на эту тему — многие опасались потери Минском суверенитета, уверяют собеседники РБК в объединенном штабе оппозиции. Все пятеро кандидатов, в том числе Лукашенко, выступают против углубления интеграции за счет отказа от части суверенитета, а большинство — за отказ от договора о союзном государстве с Россией.

К этой кампании Александр Лукашенко подошел, как он сам признался, в необычных обстоятельствах. Главным тезисом его кампании было сохранение независимой Белоруссии. Только если раньше угроза суверенитета, по его словам, исходила от Запада, то в этом году он впервые объявил внешним дестабилизирующим фактором Россию. Противоречия с Москвой обострились во время переговоров об углубленной интеграции по договору о создании Союзного государства — взамен на льготы и компенсацию за налоговый маневр Москва требовала уступок, в частности начать обсуждение создания наднациональных органов — единого эмиссионного центра и других регуляторов. Переговоры провалились, дополнительной финансовой поддержки из Москвы президент Белоруссии не получил.

Самым громким инцидентом кампании стало задержание 33 россиян, которых Минск назвал бойцами ЧВК Вагнера. Власти Белоруссии подозревают, что они собирались устроить в стране беспорядки после голосования. По мнению Лукашенко, за его соперниками стоят некие силы в России, которые играют на его свержение, задержанием россиян он показывает, что вмешательство недопустимо, он будет это пресекать, но после выборов правоохранительные органы, скорей всего, сумеют сделать так, что все задержанные будут выданы Москве, прогнозирует эксперт Дзермант.

Выборы с новым наблюдением

На этих выборах практически не будет международных наблюдателей — наблюдатели ОБСЕ отказались приезжать, сославшись на несвоевременное приглашение. Но впервые за счет внутренних гражданских инициатив наблюдение будет массовым. Главная гражданская инициатива — «Честные люди». Она возникла вокруг штаба Бабарико, потому что он был одним из самых ярких и популярных кандидатов, рассказывает РБК представитель «Честных людей». «Но после того как желающих стать наблюдателями стало очень много, «Честные люди» выделились в отдельную самостоятельную гражданскую инициативу, — говорит собеседник РБК.

По его словам, зарегистрировалось более 5,2 тыс наблюдателей. «До этого года наблюдение на выборах никогда не привлекало столько независимых волонтеров, — говорит РБК представитель штаба Бабарико, который тесно работает с наблюдателями. Помимо «Честных людей» наблюдают за голосованием и другие независимые общественные объединения: например, «Правозащитники за свободные выборы» и «Право выбора».

Однако ЦИК Белоруссии ограничил число наблюдателей на участках для голосования до пяти человек в основной день голосования и до трех — при досрочном голосовании (всего в Белоруссии открылись более 5,8 тыс. участков). При этом на большинстве из них эти пять мест для наблюдения сразу заняли члены провластных организаций: партий-спойлеров, общественных объединений и профсоюзов. Только от Республиканского общественного объединения «Белая Русь» и Белорусского республиканского союза молодежи, поддерживающих Лукашенко, зарегистрировались более 10,7 тыс. наблюдателей. Независимые наблюдатели зачастую не могут попасть на участок, потому что им не удается попасть в установленную законодательством «пятерку», отметила в разговоре с РБК Татьяна Короткевич, которая провела несколько политических кампаний, в том числе была кандидатом в президенты в 2015 году.

По предварительным данным ЦИК, за три дня досрочного голосования (с 4 августа) явка избирателей составила 22,47%. В первый день явка, по данным ЦИК, была 4,98%, а во второй — 12,75%. «Честные люди» заявили, что официальные данные завышены. Представители платформы проанализировали данные по 605 из 5767 участков в стране. Суммарная явка по этим участкам согласно протоколам комиссий на 4 августа составила 34 471 человек, но, по данным наблюдателей, которые вели подсчет людей, входивших на участки, — посетили участки 22 149 человек.