В посольстве сообщили об отсутствии пострадавших среди россиян в Мали

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Граждане России не пострадали в результате мятежа на Мали. Об этом заявил пресс-атташе российской дипмиссии Лев Матошин, передает «РИА Новости».

«Группа офицеров Вооруженных сил Мали совершила попытку государственного переворота... По предварительным данным, граждане России в ходе событий в Мали не пострадали», — сказал Матошин.

Накануне военнослужащие в Мали подняли мятеж. Нескольких высокопоставленных гражданских и военных руководителей задержали. Организовавшие мятеж военные задержали президента страны Ибрагима Бубакара Кейту и премьер-министра Бубу Сиссе. После этого президент объявил о своем уходе в отставку.

Напряженность в Мали сохраняется с марта. Тогда Конституционный суд отменил результат 31 избирательного участка на выборах в парламент страны, что позволило партии президента Кейты получить десять дополнительных мест и стать крупнейшим блоком. К росту недовольства привели также сообщения о коррупции, бедность населения и ситуация с безопасностью из-за действий экстремистских групп в стране.