В Мали военные подняли мятеж

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На военной базе в городе Кати (юго-запад Мали, примерно в 15 км от столицы Бамако) произошла стрельба. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных жителей и источники в области безопасности.

«Начался мятеж, военные взялись за оружие», — заявил один из собеседников агентства.

Издание LSi Africa сообщает, что мятежом, в частности, руководит полковник Национальной гвардии Садио Камара. Со ссылкой на источник издание указывает, что арестованы премьер-министр Мали Бубу Сиссе и сын президента государства Карим Кейта. Кроме того, готовится арест министра обороны Мали генерала Ибрагима Дахиру Дембеле, пишет LSi Africa. По данным издания, из Кати в сторону президентского дворца Кулуба под управлением военных двинулась вооруженная техника.

Посольство Франции в Мали разместило на своем сайте сообщение о неспокойной ситуации в стране и призвало к осторожности своих граждан. Испанское посольство также рекомендовало отказаться от поездок в город Кати и его окрестности.