В МИДе оценили степень опасности для дипмиссии России в Мали из-за мятежа

Богданов указал, что, по оценкам наблюдателей в Бамако, происходящее в Мали можно охарактеризовать как военный мятеж, но делать прогнозы относительно дальнейших планов восставших пока рано. По предположениям замглавы МИД, последние события не должны негативно сказаться на отношениях Мали с Россией. «Наша страна многое сделала для малийского народа. Поэтому не думаю, что это отразится на характере наших отношений», — оценил Богданов.
По информации, которая имеется у МИДа, был захвачен президентский дворец, президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта увезли в неизвестном направлении. Военные также арестовали некоторых министров правительства, их поместили под стражу в казармы.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил об обеспокоенности из-за событий в Мали и потребовал немедленного освобождения президента государства и членов его кабинета. Он призвал восстановить конституционный порядок и урегулировать разногласия мирным путем.
Мятеж начался 18 августа со стрельбы на военной базе в городе Кати (юго-запад Мали, примерно в 15 км от столицы). Издание LSi Africa сообщало, что во главе его стоит полковник Национальной гвардии Садио Камара. Среди захваченных военными издание указывало премьер-министра Мали Бубу Сиссе и сына президента Карим Кейта. По сообщению Financial Afrik, среди арестованных председатель парламента Мусса Тимбине.
Протесты в Мали, участники которых требовали отставки президента, проходили с июня. Полиция использовала для разгона акций слезоточивый газ, возникали столкновения протестующих и сотрудников правоохранительных органов. На напряженность в стране повлияли сообщения о коррупции и консолидации власти в политических кругах Мали, бедность населения, ухудшающаяся обстановка с безопасностью из-за действий экстремистских групп.
Оппозиционное «Движение 5 июня — Объединение патриотических сил», которое участвовало в протестах, назвало происходящее в Мали не военным мятежом, а «народным восстанием». «Ибрагим Бубакар Кейта не хотел слушать своих людей. Мы предложили альтернативу, но он ответил убийствами», — заявил представитель движения Нухум Того.