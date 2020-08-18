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Политика ,  
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В МИДе оценили степень опасности для дипмиссии России в Мали из-за мятежа

Сотрудники российского посольства в Мали находятся в безопасности, при военном мятеже, во время которого восставшие захватили президента страны и ряд министров, никто из граждан России не пострадал. Об этом заявил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, передает ТАСС.

«Посольство и сотрудники находятся сейчас в безопасности. Никаких тревожных моментов вокруг посольства мы не отмечаем», — уточнил он.

По словам Богданова, МИД России поддерживает плотный контакт с российским послом в столице Мали, Бамако Игорем Громыко. «Если что-то будет нужно, центр всегда окажет необходимую поддержку, но пока в этом нет необходимости», — отметил Богданов.

В Мали военные подняли мятеж
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Фото: Reuters

Специальный представитель пояснил, что посольство может перейти на самообеспечение и продержатся «довольного долго», даже если в стране начнутся перебои с электричеством, водой или связью.

Богданов указал, что, по оценкам наблюдателей в Бамако, происходящее в Мали можно охарактеризовать как военный мятеж, но делать прогнозы относительно дальнейших планов восставших пока рано. По предположениям замглавы МИД, последние события не должны негативно сказаться на отношениях Мали с Россией. «Наша страна многое сделала для малийского народа. Поэтому не думаю, что это отразится на характере наших отношений», — оценил Богданов.

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Ибрагим Бубакар Кейта

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По информации, которая имеется у МИДа, был захвачен президентский дворец, президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта увезли в неизвестном направлении. Военные также арестовали некоторых министров правительства, их поместили под стражу в казармы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил об обеспокоенности из-за событий в Мали и потребовал немедленного освобождения президента государства и членов его кабинета. Он призвал восстановить конституционный порядок и урегулировать разногласия мирным путем.

Мятеж начался 18 августа со стрельбы на военной базе в городе Кати (юго-запад Мали, примерно в 15 км от столицы). Издание LSi Africa сообщало, что во главе его стоит полковник Национальной гвардии Садио Камара. Среди захваченных военными издание указывало премьер-министра Мали Бубу Сиссе и сына президента Карим Кейта. По сообщению Financial Afrik, среди арестованных председатель парламента Мусса Тимбине.

Протесты в Мали, участники которых требовали отставки президента, проходили с июня. Полиция использовала для разгона акций слезоточивый газ, возникали столкновения протестующих и сотрудников правоохранительных органов. На напряженность в стране повлияли сообщения о коррупции и консолидации власти в политических кругах Мали, бедность населения, ухудшающаяся обстановка с безопасностью из-за действий экстремистских групп.

Оппозиционное «Движение 5 июня — Объединение патриотических сил», которое участвовало в протестах, назвало происходящее в Мали не военным мятежом, а «народным восстанием». «Ибрагим Бубакар Кейта не хотел слушать своих людей. Мы предложили альтернативу, но он ответил убийствами», — заявил представитель движения Нухум Того.

Теги: Мали, военный мятеж, посольство, МИД
Материалы по теме
В Мали восставшие военные задержали президента и премьера
Политика
В Мали военные подняли мятеж
Политика
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