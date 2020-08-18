В МИДе оценили степень опасности для дипмиссии России в Мали из-за мятежа

Сотрудники российского посольства в Мали находятся в безопасности, при военном мятеже, во время которого восставшие захватили президента страны и ряд министров, никто из граждан России не пострадал. Об этом заявил специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов, передает ТАСС.

«Посольство и сотрудники находятся сейчас в безопасности. Никаких тревожных моментов вокруг посольства мы не отмечаем», — уточнил он.

По словам Богданова, МИД России поддерживает плотный контакт с российским послом в столице Мали, Бамако Игорем Громыко. «Если что-то будет нужно, центр всегда окажет необходимую поддержку, но пока в этом нет необходимости», — отметил Богданов.

Специальный представитель пояснил, что посольство может перейти на самообеспечение и продержатся «довольного долго», даже если в стране начнутся перебои с электричеством, водой или связью.