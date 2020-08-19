Трамп отложил торговые переговоры с Китаем

Президент США Дональд Трамп отложил проведение торговых переговоров с Китаем из-за пандемии коронавируса, в которой политик обвиняет КНР. Об этом сообщает Bloomberg.

«То, что Китай сделал с миром, было немыслимо», — заявил Трамп, указав, что он «не хочет сейчас разговаривать» с этой страной и отменил переговоры.

Как передает Reuters, отвечая на вопрос, могут ли США вообще выйти из торгового соглашения с Китаем, президент сообщил, что «посмотрит».

Ранее источники агентства заявляли, что видеоконференцию с участием торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, министра финансов США Стивена Мнучина и вице-премьера Китая Лю Хэ, на которой официальные лица должны были рассмотреть выполнение первой фазы соглашения, отложили на неопределенный срок. Собеседники Reuters ссылались на проблемы с планированием встречи и необходимость выделить Китаю больше времени на закупку американских товаров.