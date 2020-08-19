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Пандемия коронавируса ,  
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Трамп отложил торговые переговоры с Китаем

Президент США Дональд Трамп отложил проведение торговых переговоров с Китаем из-за пандемии коронавируса, в которой политик обвиняет КНР. Об этом сообщает Bloomberg.

«То, что Китай сделал с миром, было немыслимо», — заявил Трамп, указав, что он «не хочет сейчас разговаривать» с этой страной и отменил переговоры.

Трамп пообещал довести до конца торговые переговоры с Китаем
Политика
Дональд Трамп

Как передает Reuters, отвечая на вопрос, могут ли США вообще выйти из торгового соглашения с Китаем, президент сообщил, что «посмотрит».

Ранее источники агентства заявляли, что видеоконференцию с участием торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, министра финансов США Стивена Мнучина и вице-премьера Китая Лю Хэ, на которой официальные лица должны были рассмотреть выполнение первой фазы соглашения, отложили на неопределенный срок. Собеседники Reuters ссылались на проблемы с планированием встречи и необходимость выделить Китаю больше времени на закупку американских товаров.

США и Китай подписали документы по торговой сделке
Политика
Лю Хэ и Дональд Трамп после подписания &laquo;первого этапа&raquo;&nbsp;американо-китайского торгового соглашения

Трамп и Лю Хэ подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения между странами 15 января. Согласно договоренностям, Китай в течение двух лет должен купить у США сельскохозяйственную продукцию и другие товары на $200 млрд. В свою очередь Вашингтон отменил запланированное повышение пошлин на китайские товары, включая телефоны, игрушки и ноутбуки.

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Ранее Трамп неоднократно обвинял Китай в сокрытии данных о коронавирусе и возникновении пандемии. Так, он говорил, что Китай «сделал ужасную вещь» и попытался скрыть свою некомпетентность. В начале июля президент сообщил о своей все более усиливающейся злости на Китай, напомнив, что инфекция нанесла огромный ущерб Штатам.

Теги: Дональд Трамп, США, Китай, переговоры, коронавирус
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