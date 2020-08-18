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Выборы в Белоруссии ,  
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Трамп увидел «не слишком много» демократии в Белоруссии

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравится демократия, но в Белоруссии ее, похоже, не слишком много и он намерен обсудить ситуацию с Москвой
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме сообщил, что Вашингтон планирует обсудить с Москвой протесты в Белоруссии. Об этом сообщает Reuters.

«Мне нравится видеть демократию. Но, похоже, в Белоруссии ее не слишком много», — сказал Трамп журналистам.

По его словам, выступления протестующих выглядят «очень большими» и «мирными».

Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной
Политика
Дональд Трамп

Накануне, 17 августа, Трамп назвал ситуацию в Белоруссии, где с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против действующей власти, «ужасной». Президент США отметил, что в Вашингтоне пристально наблюдают за событиями в Белоруссии.

«Мы были глубоко разочарованы тем, что выборы были несвободными и несправедливыми. Мы видели такое раньше и сожалеем, что именно это повторилось», — заявил ранее госсекретарь США Майк Помпео.

В свою очередь, президент России Владимир Путин уже обсудил ситуацию в Белоруссии с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ходе разговора Макрон призвал российского президента оказать содействие урегулированию ситуации и диалогу для выхода Белоруссии из кризиса, а Меркель заявила, что власти Белоруссии должны воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, освободить политических заключенных и «вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса».

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«С российской стороны акцентирована неприемлемость любых попыток вмешательства извне во внутренние дела республики, ведущих к дальнейшей эскалации кризиса», — сообщила пресс-служба Кремля.

Многотысячная акция протеста в Минске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

После объявления предварительных итогов выборов президента страны по всей Белоруссии начались акции протеста. По данным ЦИК, в выборах победил Лукашенко, набравший 80,1% голосов, а его главная соперница, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, — чуть больше 10% голосов. Сторонники Тихановской обвинили власти страны в фальсификации голосования. По оценкам ее штаба, Тихановская получила от 70 до 80% голосов.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дональд Трамп, Белоруссия
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