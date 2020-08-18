Трамп увидел «не слишком много» демократии в Белоруссии

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему нравится демократия, но в Белоруссии ее, похоже, не слишком много и он намерен обсудить ситуацию с Москвой

Дональд Трамп (Фото: Alex Wong / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме сообщил, что Вашингтон планирует обсудить с Москвой протесты в Белоруссии. Об этом сообщает Reuters.

«Мне нравится видеть демократию. Но, похоже, в Белоруссии ее не слишком много», — сказал Трамп журналистам.

По его словам, выступления протестующих выглядят «очень большими» и «мирными».

Накануне, 17 августа, Трамп назвал ситуацию в Белоруссии, где с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против действующей власти, «ужасной». Президент США отметил, что в Вашингтоне пристально наблюдают за событиями в Белоруссии.