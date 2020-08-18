Цепкало не пустили на рейс в Польшу

Валерий Цепкало со своей женой Вероникой (Фото: Сергей Гриц / AP)

Белорусский политик Валерий Цепкало, пытавшийся принять участие в выборах президента, но не зарегистрированный в качестве кандидата, не смог вместе с семьей вылететь из Киева в Польшу. По словам самого Цепкало, его не пустили на борт самолета польской авиакомпании LOT.

«Мы не смогли попасть на самолет LOT. Представитель авиакомпании совещался с кем-то из своих начальников. В итоге было сказано, что наши документы не подходят для того, чтобы попасть в Польшу», — рассказал политик «РИА Новости», отметив, что у всех членов его семьи есть шенгенские визы, а сам он недавно уже прилетал в Польшу из Киева и тогда трудностей не возникло.

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