МВД назвало давно запланированным награждение силовиков Лукашенко

Ольга Чемоданова (Фото: mvd.gov.by)

Материалы на награждение сотрудников МВД Белоруссии были направлены в Совет министров страны в марте 2020 года, то есть до начала акций протеста в стране. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова на своем Telegram-канале.

Во вторник, 18 августа, нынешний президент Александр Лукашенко подписал указ о награждении медалями «За безупречную службу» 300 сотрудников Министерства внутренних дел Белоруссии.

Чемоданова отметила, что на каждого сотрудника оформлялся наградной лист, оценивались его заслуги «перед государством и народом в правоохранительной сфере, личного вклада в усиление правопорядка в стране, а также в развитие органов внутренних дел за все время службы». Она добавила, что медалью «За безупречную службу» награждаются лица начальствующего и рядового состава МВД, а также военнослужащие, которые хорошо служили в течение 10, 15 и 20 лет.



«Не выбирая выражений, некоторые каналы и интернет-сайты попытались придать негативный окрас информации о награждении сотрудников органов внутренних дел медалью «За безупречную службу» I, II, и III степеней», — отметила Чемоданова.

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