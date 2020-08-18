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Выборы в Белоруссии ,  
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В Белоруссии отказались созывать палату представителей на фоне протестов

Алексей Сокол
Алексей Сокол (Фото: compartyby / VK)

Палата представителей Национального собрания Белоруссии пока не будет созываться для обсуждения сложившейся ситуации в стране. Об этом РБК сообщил лидер Центрального комитета Коммунистической партии Белоруссии Алексей Сокол.

По его словам, планируется заседание штаба президента Александра Лукашенко, на котором будут рассмотрены предложения граждан и трудовых коллективов, поступившие на этой неделе.

Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Накануне Александр Лукашенко выступил на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей. Рабочие МЗКТ встретили президента криками «Уходи!» и «Позор!». В ответ Лукашенко заявил, что не собирается проводить новые выборы, пока его не убьют. Также во время выступления президент отметил, что в Белоруссии ведется подготовка к пересмотру Конституции. В новой версии Основного закона будут перераспределены полномочия органов власти, поэтому он готов поделиться своими полномочиями. Однако Лукашенко исключил возможность пойти на уступки под давлением.

Вечером 9 августа ЦИК Белоруссии опубликовал предварительные итоги президентских выборов, согласно эти данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80%, а его главная соперница, единый кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, около 10%. Она не признала итоги выборов, ее штаб потребовал мирной передачи власти.

С этого дня в Минске и других крупных городах Белоруссии начались акции протеста. Позже к протестующим присоединились сотрудники заводов, они объявили забастовки.

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Теги: Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, новости
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