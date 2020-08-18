К протестам в Белоруссии присоединились работники завода «Атлант»

Фото: Миша Фридман / Getty Images

Сотрудники завода бытовой и торговой техники «Атлант» в Минске стали присоединяться к забастовке, сообщает «Радио Свобода — Белоруссия» и Telegram-канал Nexta.

У проходной завода собрались активисты с плакатами, которые призывают сотрудников начать забастовку. На опубликованных видеокадрах видно, что через проходную выходят отдельные сотрудники, которых собравшиеся встречают возгласами «Молодцы!».

Сколько сотрудников присоединились к стачке, пока неизвестно.

Призывы к общенациональной забастовке белорусская оппозиция распространила еще после силового разгона акций протеста 10 и 11 августа.