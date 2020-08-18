Выборы в Белоруссии , 18 авг, 13:31
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К протестам в Белоруссии присоединились работники завода «Атлант»
Сотрудники завода бытовой и торговой техники «Атлант» в Минске стали присоединяться к забастовке, сообщает «Радио Свобода — Белоруссия» и Telegram-канал Nexta.
У проходной завода собрались активисты с плакатами, которые призывают сотрудников начать забастовку. На опубликованных видеокадрах видно, что через проходную выходят отдельные сотрудники, которых собравшиеся встречают возгласами «Молодцы!».
Сколько сотрудников присоединились к стачке, пока неизвестно.
Призывы к общенациональной забастовке белорусская оппозиция распространила еще после силового разгона акций протеста 10 и 11 августа.