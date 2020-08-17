На Минском автомобильном заводе опровергли приезд Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не посещал Минский автомобильный завод (МАЗ). Об этом РБК сообщили на предприятии.
«На МАЗ он не приезжал, он приехал на МЗКТ (Минский завод колесных тягачей. — РБК). А у нас просто транслировалось видео. Но к нам он не приезжал, у нас разные проходные», — рассказали на заводе.
О том, что Лукашенко прибыл на МАЗ, ранее сообщил Telegram-канал Nexta. На видео, прикрепленном к посту, со спины можно различить Лукашенко, а также его сына Николая в окружении группы людей, которые идут по производственному помещению. «Лукашенко приехал на МАЗ», — передавала Nexta.
Ранее Лукашенко побывал на Минском заводе колесных тягачей, где проходит забастовка. Рабочие МЗКТ встретили президента криками «Уходи!» и «Позор!». В свою очередь, Лукашенко заявил, что не собирается проводить новые выборы. «Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», — сказал глава государства.