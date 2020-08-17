На Минском автомобильном заводе опровергли приезд Лукашенко

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 августа
USD ЦБ: 72,97 (-0,25) Инвестиции, 12:45
Курс евро на 18 августа
EUR ЦБ: 86,47 (+0,06) Инвестиции, 12:45
Совладелица June & July: как успевать жить, работать и воспитывать Стиль, 15:06 Генпрокуратура Белоруссии сообщила об освобождении почти всех задержанных Общество, 15:00 #пронауку: что станет с планетой, если человечество вдруг исчезнет Стиль, 14:57 Мосгорсуд отменил взыскание с главного редактора «Эксперта» 751 млн руб. Технологии и медиа, 14:52 Лукашенко назвал условие передачи своих полномочий Политика, 14:47 Как сойти за своего на улицах Рио РБК Стиль и glo, 14:37 Какие тренды на рынке автотоваров задали аномально теплая зима и пандемия Pro, 14:25 «Биткоин должен быть в портфеле». Как еще заработать на пенсию Крипто, 14:14 В машине военного атташе России в Нидерландах нашли аппаратуру слежения Политика, 14:14 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 14:13 Фонд миллиардера Рэя Далио вложил в золото почти $0,5 млрд Инвестиции, 14:13 Образование будущего: тренды, вызовы и новые возможности Конференции, 14:09 В Москве появятся новые онлайн-указатели с QR-кодами Недвижимость, 14:05 Верховный суд назвал условие для ухода с работы пораньше в день рождения Общество, 14:04
Выборы в Белоруссии ,  
0 

На Минском автомобильном заводе опровергли приезд Лукашенко

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / БелТА / AP)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не посещал Минский автомобильный завод (МАЗ). Об этом РБК сообщили на предприятии.

«На МАЗ он не приезжал, он приехал на МЗКТ (Минский завод колесных тягачей. — РБК). А у нас просто транслировалось видео. Но к нам он не приезжал, у нас разные проходные», — рассказали на заводе.

О том, что Лукашенко прибыл на МАЗ, ранее сообщил Telegram-канал Nexta. На видео, прикрепленном к посту, со спины можно различить Лукашенко, а также его сына Николая в окружении группы людей, которые идут по производственному помещению. «Лукашенко приехал на МАЗ», — передавала Nexta.

Рабочие завода в Минске встретили Лукашенко криками «Уходи!»
Политика

Ранее Лукашенко побывал на Минском заводе колесных тягачей, где проходит забастовка. Рабочие МЗКТ встретили президента криками «Уходи!» и «Позор!». В свою очередь, Лукашенко заявил, что не собирается проводить новые выборы. «Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», — сказал глава государства.

Выступая на МЗКТ, Лукашенко также отметил, что в Белоруссии ведется подготовка к пересмотру Конституции. По его словам, в новой версии Основного закона будут перераспределены полномочия органов власти, поэтому он готов поделиться своими полномочиями. При этом Лукашенко исключил возможность пойти на уступки «под давлением».

После президентских выборов 9 августа в Минске и других городах начались акции протеста, а на белорусских предприятиях — забастовки. Согласно окончательным итогам голосования, приведенным ЦИК, победу одержал Лукашенко, который набрал 80,1% голосов, а за его конкурента Светлану Тихановскую проголосовали 10,1% избирателей. По данным штаба Тихановской, она набрала примерно 80% голосов.

Помимо МЗКТ на забастовки вышли рабочие Минского тракторного завода, Минского электротехнического завода, Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) и Минского автомобильного завода (МАЗ). Также забастовка проходит и у здания Белтелерадиокомпании.

Читайте на РБК Pro
Как ставка на одного суперуправленца загнала Fiat в тупик — Bloomberg Все будет TikTok: как китайский стартап стал вторым по стоимости в мире Вечеринка среди швейных машинок: как запустить свой бренд одежды Поручим это Китаю: почему в России почти не выращивают рыбу
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия, завод, новости
Материалы по теме
Литва назвала «вторжением» возможную военную помощь Москвы Белоруссии
Политика
Забастовки на крупнейших предприятиях Белоруссии. Главное
Политика
Лукашенко назвал свою жесткость условием существования Белоруссии
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter