На Минском автомобильном заводе опровергли приезд Лукашенко

Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / БелТА / AP)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не посещал Минский автомобильный завод (МАЗ). Об этом РБК сообщили на предприятии.

«На МАЗ он не приезжал, он приехал на МЗКТ (Минский завод колесных тягачей. — РБК). А у нас просто транслировалось видео. Но к нам он не приезжал, у нас разные проходные», — рассказали на заводе.

О том, что Лукашенко прибыл на МАЗ, ранее сообщил Telegram-канал Nexta. На видео, прикрепленном к посту, со спины можно различить Лукашенко, а также его сына Николая в окружении группы людей, которые идут по производственному помещению. «Лукашенко приехал на МАЗ», — передавала Nexta.

Ранее Лукашенко побывал на Минском заводе колесных тягачей, где проходит забастовка. Рабочие МЗКТ встретили президента криками «Уходи!» и «Позор!». В свою очередь, Лукашенко заявил, что не собирается проводить новые выборы. «Пока вы меня не убьете, других выборов не будет», — сказал глава государства.